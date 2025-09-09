כיכר השבת
"Free Palestine"

במהלך חופשה משפחתית: הצלם החב"די חווה תקיפה אנטישמית | צפו

הצלם החב"די חיים טויטו חווה תקרית אנטישמית בונציה כשעובר אורח החל לתקוף אותו ואת משפחתו בצעקות |"יהודי נשאר יהודי בכל מקום בעולם ולא משנה כמה נחשוב שאפשר להסתיר סממנים", הוא מתאר (ברנז'ה)

הצעקות האנטישמיות בונציה

במהלך חופשה משפחתית בונציה, נתקלו הצלם החב"די חיים טויטו ומשפחתו בתקרית אנטישמית. עובר אורח ניגש לעברם וצעק קריאות עוינות נגד ממשלת ישראל ועם ישראל ובהן "Free Palestine".

טויטו, המתעד מזה יותר מעשור אירועים בינלאומיים ויהודיים בארץ ובעולם, סיפר כי לראשונה נתקל באנטישמיות כזאת בעת שיצא לטיול משפחתי שגרתי.

חיים טויטו בנופש בונציה

“באנו לנופש רגוע, ולפתע הוטחה בנו שנאה על רקע יהדותנו", הוא מספר, "יהודי נשאר יהודי בכל מקום בעולם ולא משנה כמה נחשוב שאפשר להסתיר סממנים. הם יכולים לנסות להפחיד אותנו, אבל אנחנו עומדים זקופים, בגאווה יהודית".

לדבריו, "הרבי מליובאוויטש לימד אותנו שאת החושך לא מגרשים במקלות, אלא בהוספת אור. עם ישראל חי וחזק מתמיד, ואנחנו נמשיך בגאווה יהודית להאיר בכל מקום בעולם".

