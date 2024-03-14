רגעי דרמה נרשמו בשדה התעופה של פפואה גינאה החדשה, לאחר שטיס דיווח כי במהלך ההמראה איבד את הגלגל הקדמי המשמש לנחיתה | בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, נראה המטוס כשהוא נוחת בהצלחה ללא גלגל הנחיתה הקדמי שלו, כאשר על המסלול ממתינים כוחות החירום (תעופה)
הסתערות המונית על גנרטורים, הסכנה המוחשית שעלולה להיווצר מהתקנה בלתי אחראית והאנשים שלא מתכוונים 'לרוץ אחרי העדר' • ככה עם ישראל נערך למצב חירום במידה וחלילה יתרחש • הערכות של חברת החשמל והאזהרות של כיבוי אש • וגם: המדריך לשימוש נכון וזהיר בגנרטור ביתי (מגזין כיכר)
בכתבה זו נציג בפניכם את הדרכים להתמודד בביתכם עם מצב קיצוני של מלחמה כוללת שתשבית את המדינה | יודגש כי אין מדובר בהנחיות פיקוד העורף וכי אין צפי לכך שתצטרכו לעשות שימוש בכתבה הזו בזמן הקרוב | כך תוכלו להגן על המשפחה שלכם בעת מלחמה (מגזין מלחמה)