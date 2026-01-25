כיכר השבת
עם כוחות חירום על המסלול: מטוס נוסעים הצליח לנחות ללא הגלגל הקדמי | תיעוד 

רגעי דרמה נרשמו בשדה התעופה של פפואה גינאה החדשה, לאחר שטיס דיווח כי במהלך ההמראה איבד את הגלגל הקדמי המשמש לנחיתה | בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, נראה המטוס כשהוא נוחת בהצלחה ללא גלגל הנחיתה הקדמי שלו, כאשר על המסלול ממתינים כוחות החירום (תעופה)

המטוס נוחת ללא הגלגל - עם כוחות החירום על המסלול (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

צוות הטיסה של חברת התעופה Tropic Air הפועלת באמריקה הלטינית, הפגין מקצועיות גבוהה ביום חמישי האחרון לאחר שמטוס De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter (P2-BBM) איבד את גלגל כן הנסע הקדמי במהלך ההמראה ממנחת Tapini בפפואה גינאה החדשה.

לאחר התקרית, הטייסים החליטו להמשיך בטיסה ולהיכנס להולדים במשך כ-90 דקות, לצורך בדיקות ושריפת דלק. לאחר מכן, הם ביצעו נחיתה מושלמת על מסלול 32L בנמל התעופה הבין לאומי פורט מורסבי ג’קסונס (POM).

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, נראה המטוס כשהוא נוחת בהצלחה ללא גלגל הנחיתה הקדמי שלו, כאשר על המסלול ממתינים כוחות החירום למקרה שהמטוס ייכשל בנחיתה ויתרסק.

באפריל 2025, מטוס ססנה של Tropic Air, נחטף על ידי אדם חמוש בסכין, בעת שטס משדה התעופה קורוזל לשדה התעופה ג'ון גרייף. המטוס הצליח לבצע נחיתת חירום בבליז סיטי, שם החוטף נורה למוות. בנוסף, 3 מתוך 16 נוסעי הטיסה נפצעו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

