טייס מקצוען עם כוחות חירום על המסלול: מטוס נוסעים הצליח לנחות ללא הגלגל הקדמי | תיעוד רגעי דרמה נרשמו בשדה התעופה של פפואה גינאה החדשה, לאחר שטיס דיווח כי במהלך ההמראה איבד את הגלגל הקדמי המשמש לנחיתה | בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, נראה המטוס כשהוא נוחת בהצלחה ללא גלגל הנחיתה הקדמי שלו, כאשר על המסלול ממתינים כוחות החירום (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 17:45