יש מתכונים לחלות ויש טיפים שמצילים את הבצק שלכם מהפיכתו לעיסת צמר גפן | כמה פעמים חלמתם שהחלה שלכם תהיה רכה, מתפצלת לשערות, כזאת שמריחים מקצה הרחוב - אבל בפועל יצא לך חלה כבדה? בדיוק בשביל זה ריכזתי כאן את הטיפים הכי שווים להכנת חלות - כאלה שבאמת עובדים, בלי קיצורי דרך ובלי סיפורי סבתא (אוכל ומתכונים)
סלמון עם עגבניות שרי ונענע, פשטידת תפוחי אדמה ובטטות, סיגרים במילוי בשר לצד טחינה ורודה, בריסקט עסיסי, סלט שהוא כמעט עיקרית לשבת בבוקר או לסעודה שלישית, חלה שהיא מעדן אמיתי ועוגה משגעת (מתכונים לשבת, אוכל)
לא משנה מה, את העוגה הזו אתם חייבים להכין. בנוסף, מחכות לכם עוד 3 מנות מעולות לסעודת שבת יפה וטעימה - עוף שלם ממולא באורז וצנוברים, תבשיל שעועית ואורז וסלט בטטות צלויות בסגנון באבא גנוש (מתכונים לשבת, אוכל)
החורף חוזר לסיבוב נוסף וזה הזמן לקדירות מנחמות, תבשילים ארוכים ומאפים מפנקים. אז מה נכין השבת? קדירת עוף עסיסית, אוזן המן ענקית בגרסה בשרית מצוינת, מרק קובה לעצלנים, מאפה פקאן וקינמון חלומי - ויש עוד (מתכונים לשבת, אוכל)
השבת החלטתי להכין חלה גדולה מ-3 רצועות, שנאפית בתבנית מלבנית מאורכת - ממש כמו זו שהיינו קונים במאפייה או במכולת בימים עברו. כבר עשיתי זאת לא מכבר, אך הפעם הכנסתי את כל כמות הבצק לתבנית אחת והתוצאה: חלה ענקית ממדים, תפוחה וטעימה טעימה, שהרשימה את כל הסועדים (מתכונים, אוכל)
מתכון "לגזור, לשמור ולשנן היטב בכל שבוע מחדש" לחלות מדהימות לשבת: רכות מבפנים ואקסטרה פריכות מבחוץ בזכות התוספת הזו של מלי יהודיוף לבצק: טחינה גולמית. היא אינה מורגשת בטעם, אלא רק במרקם המושלם (מתכונים לשבת, אוכל)
הפעם הראשונה שנתקלתי בחלות הגבוהות והמרשימות האלה, היתה ברחובות ברוקלין בניו-יורק, באחד מימי שישי. חלונות הראווה שם עמוסים בחלות מהסוג הזה, בכל הגדלים. מיד הבנתי שזו הצורה האליפטית של התבנית, שגם משנה את מרקם החלה וגורמת לה לקבל אווריריות מדהימה (מתכונים, אוכל)