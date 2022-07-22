כשהעולם מוצף בסיפורי כאב בלתי נגמרים - ממלחמות ועד אסונות הומניטריים - הלב שלנו מתחיל להתעייף | למה דווקא כשמספר הקורבנות גדל, החמלה שלנו דועכת? | מסע מרתק אל עומק הפסיכולוגיה של הרגש האנושי, דרך מחקרי מוח, ניסויים מרתקים ומקורות יהודיים שמציעים איזון: חמלה מדודה שאינה שוכחת, אך גם לא שוקעת תחת העול (פסיכולוגיה)
עמותת חמל"ה המטפלת בנערות במצוקה הגישה תלונה נגד כתב ´הארץ´ אורי בלאו, כוכב פרשת ענת קם, שחדר למעון הרגיש ללא אישור. בשיחה שעשתה מנהלת המעון הרבנית רחל ברנס עם הכתבת שי גרינברג היא הכחישה כי הסתובבה במעון וטענה כי נכנסה ויצאה מייד, ואולם הקלטת סותרת את דבריה של הכתבת