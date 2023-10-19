"הגופות הופקרו בשמש 48 שעות", מספר מתנדב זק"א שחזר מזירת הטבח בסידני, "פתאום הגיע יהודי מסתורי, פתח לנו את השערים" | מול הביקורת על המשלחת, חושף שמחה גריינמן מה באמת קרה באוסטרליה - האדישות של המשטרה המקומית והמתנדבים שמצאו מה ש-500 שוטרים לא ראו | איך מסבירים לגוי למה כל טיפת דם חשובה והמתנדב הנוצרי שהפתיע (דבר ראשון)
הריחות, המראות והזוועות | דובר זק"א בריאיון דומע מספר את שרואות עיניו, רואות ולא מאמינות, רואות ומתקשות לעכל • לצד העצב העמוק הוא שותל מילות של תקווה ומצהיר: "המתנדבים שלנו שרוטים", במובן הכי טוב של המילה • לא לבעלי לב חלש (מגזין כיכר)
שני בני-ישיבה הלומדים בלייקוד נהרגו הלילה, בתאונת דרכים קטלנית לאחר שהאוטובוס בו נסעו התהפך. בחורים נוספים שהיו על האוטובוס נפצעו והובהלו לבית-החולים המקומי, כשחלקם סובלים מפגיעות קשות. מתנדבי 'חסד של אמת' בארה"ב, מטפלים בסידורי הקבורה (חדשות, תפוצות)