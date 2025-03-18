בלב המדבר הנידח בוערת להבה כבר למעלה מחמישה עשורים. המקום, שזכה לכינוי המצמרר "שערי הגיהנום", הוא מכתש הגז בדרווזה שבטורקמניסטן | פלא גיאולוגי עוצר נשימה שהפך לאטרקציה התיירותית המובילה במדינה | ומי מעז להיכנס אל תוך הלוע הבוער ולחיות שם את חייו? (חדשות בעולם)
חוק סינון האינטרנט בישראל אמנם הופל ולא עבר, אולם קטע וידאו בו נראה נשיא טורקמניסטן כשהוא נופל מסוס במהלך אירוע שהתרחש לפני מעל לחודש, גרם לשלטונות להאט בצורה דרסטית את שירותי האינטרנט במדינה, וזאת מחשש שהאזרחים יראו את המעמד המשפיל • צפו בוידאו המביך (מעניין)