מקרה ראשון של תולעת המכונה 'תולעת בורג' התגלה לאחרונה בארה"ב, כך דיווחו הרשויות אמש | מדובר בטפיל שבטבעו נכנס לפצעים ואוכל את בשר הבהמה או האדם אליו חדר | במידה והטפיל יתפשט, יהיה זה מכה אנושה עבור תעשיית מגדלי הבקר בארה"ב (חדשות, בעולם)
לאחר סערת ה'טפילים' שעוררה גינויים בקרב הפוליטיקאים החרדים, מגיעה פגישת הפיוס: סגן שר האוצר ח"כ מיקי לוי ייפגוש צעירים חרדים בסוף השבוע • צפו בקטע וידאו בו ח"כ מיקי לוי מזמין את הצעירים החרדים להגיע לאירוע ולשוחח עמו (חרדים)
סגן שר האוצר, מיקי לוי, התנצל היום במהלך דיון מיוחד בכנסת על שקרא לחרדים "טפילים". "בעידנא דריתחא פלטתי הבוקר מילה מיותרת על החרדים", אמר. "אני מנצל במה מכובדת זו כדי להתנצל שוב על כך. ומודה ועוזב ירוחם". צפו: התנצלותו של סגן השר מיקי לוי (חדשות)
התבטאות חמורה ביותר נגד הציבור החרדי השמיע הבוקר (רביעי) סגן שר האוצר מיקי לוי, בראיון לרדיו "קול ברמה", כשאמר על הציבור החרדי כי "אי אפשר להיות טפילים על הציבור הישראלי". מאוחר יותר התנצל על המילה. אלי ישי: "מדאיג אותי שבישראל 2013 נאמרים דברים כמו בגרמניה 1942" • האזינו (חרדים)