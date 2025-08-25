מקרה ראשון של טפיל אוכל בשר התגלה בארה"ב - המגדלים בהיסטריה

ארצות הברית דיווחה אמש (ראשון) על מקרה ראשון שבו התגלה אצל אדם טפיל נדיר בשם "סקרואורם" (Screwworm), הידוע כטפיל טורף בשר. מדובר בזבוב שהנקבה שלו מטילה ביצים בפצעים פתוחים של בני אדם ובעלי חיים. עם בקיעתן, הזחלים חודרים אל הרקמות החיות, ניזונים מהן ועלולים לגרום למוות אם לא מטופלים במהירות.

המקרה שאומת התרחש אצל אדם שחזר לארה"ב לאחר טיול באל סלוודור, שם ככל הנראה נדבק. משרד הבריאות האמריקאי אישר את הממצא בתחילת אוגוסט, והמטופל קיבל טיפול מתאים. הרשויות הדגישו כי אין כרגע סכנה ממשית לציבור הרחב, שכן מדובר בהדבקה בודדת שמקורה מחוץ למדינה ולא בהדבקה מקומית.

עם זאת, הדאגה העיקרית מתמקדת לא בבני אדם אלא בענף הבקר. התפשטות של הטפיל בארה"ב עלולה לגרום לנזקים כבדים לחקלאות: משרד החקלאות מעריך כי בטקסס בלבד, מדינת הבקר הגדולה ביותר, ההפסדים עלולים להגיע ל-1.8 מיליארד דולר בשנה כתוצאה מתמותה של בעלי חיים, הוצאות על תרופות, טיפולים וכוח עבודה.

לצד זאת, שוררת אי-בהירות בנוגע למקור ההדבקה – ישנם דיווחים שמדובר באל סלוודור, ואחרים מצביעים על גואטמלה. במקביל, וטרינרים ומגדלי בקר מותחים ביקורת על ה-CDC בטענה שלא פרסם מידע מספק ובזמן, דבר שמגביר את חוסר האמון ואת הלחץ בענף.

הממשל האמריקאי מנסה כעת למנוע את התפשטות הטפיל. שרת החקלאות הודיעה על הקמת מתקן חדש בטקסס לייצור זבובים זכרים עקרים, בשיטה שכבר נוסתה בארה"ב בשנות ה־60 והביאה להכחדת הסקרואורם מהמדינה. הרעיון פשוט: שחרור מסיבי של זכרים עקרים מביא לכך שהנקבות אינן מצליחות להתרבות, ומספר הזחלים יורד עד היעלמותם.

כיום קיים מתקן בפנמה המייצר כ-100 מיליון זבובים עקרים בשבוע, אך מומחים סבורים כי יש צורך בלפחות פי חמישה מכך כדי לבלום את התפשטות הטפיל צפונה. גם מקסיקו נערכת למאבק ובונה מתקן דומה בדרום המדינה. מאז 2023 מתפשט הסקרואורם מצפון מרכז אמריקה צפונה, וכבר ביולי דווח על מקרה במדינת ורקרוס שבמקסיקו, מרחק של כ־600 קילומטר בלבד מגבול ארה"ב.