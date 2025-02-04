אל תפספסו ותצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת יבמות קי"ח-קכ"ב; כתובות ב'-ג' | צפו בשיעור (יהדות)
