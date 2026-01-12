הוא נכנס לכפרים ערביים בזהות בדויה, מתעמת עם ארגוני פשיעה ומחלץ יהודיות | אדם איש הצללים של "יד לאחים", חושף בראיון בלעדי לפודקאסט 'בודקאסט' מבית "כיכר השבת", את מה שקורה באמת מאחורי הקלעים של המלחמה. "זה כבר לא רק בלוד – זה קורה אצלכם ברעננה" | צפו (בודקאסט)
אירוע חמור התרחש בשעת לילה מאוחרת ביישוב היהודי בחברון. שלוש בנות שעשו דרכן לכיוון הבית נתקלו בקבוצה של צעירים ערבים שהטרידו את הצעירות. הבנות נמלטו לכיוון ביתם כאשר על-פי עדות שלהן נכח במקום שוטר מג"ב שלא נקף אצבע. ביישוב מתלוננים על ריבוי מקרי אלימות מהצד הערבי