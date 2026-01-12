עבור רוב העולם, יום עבודה רגיל כולל משרד, מחשב וכוס קפה. עבור אדם, איש ביטחון בעמותת "יד לאחים", יום עבודה יכול להתחיל במשרד מול עובדות סוציאליות ולהסתיים בחילוץ דרמטי של ילדה מלב העיר שכם לאחר פיגוע.

המלחמה שינתה את חוקי המשחק: "היא הפכה למטרה"

בראיון חושפני של איש הצללים של 'יד לאחים' ל'בודקאסט' באולפן כיכר השבת, הוא מספר כי מאז פרוץ המלחמה, חלה עלייה חדה במתח בתוך בתים של נשים יהודיות הנשואות ללא-יהודים. "המצב השתנה," הוא מסביר. "כשיש מתיחות ביטחונית, האישה הופכת לכתובת להאשמות. אומרים לה 'זה בגלל היהודים, ואת יהודייה'. זה יוצר סכנה מיידית".

לדבריו, התופעה אינה מוגבלת רק לערים המעורבות הקלאסיות כמו יפו או לוד. "אדם מציין שאנחנו רואים מקרים שצצים במקומות שלא חשבנו עליהם, כמו רעננה וכפר סבא. אנשים היום הרבה יותר ערניים למה שקורה סביבם".

"יחשבו שאני מרגל": חילוץ תחת סגר בשכם

במהלך הפודקאסט, שיתף אדם בסיפור עוצר נשימה על אמא יהודייה שחיה בישראל, בעוד בתה הקטנה נותרה עם האב בשכם בדיוק בזמן שהוטל סגר על העיר בעקבות פיגוע בצומת סמוך.

"היא התקשרה בלחץ, אמרה שהיא נחנקת מהמצב ורוצה לעזוב הכל, אבל הבת שלה שם," הוא משחזר. אדם, תוך שימוש בתושייה ובתיאום עם הצבא, נאלץ לפעול בדרכים יצירתיות: הוא הגיע בבגדים אזרחיים כדי לא לסכן את האב (שחשש להיחשב כמשתף פעולה עם צה"ל) והצליח להשיב את הילדה לזרועות אמה. "הלקוחה הזו איתנו בקשר יומיומי עד היום," הוא מספר בסיפוק.

סודיות כמרכיב של ביטחון: "ארגוני פשיעה ואנשים משוגעים"

אדם מדגיש כי חלק ניכר מעבודתו הוא מתן תחושת ביטחון פנימית לנשים שבורחות ממערכות יחסים מורכבות, לעיתים מול גורמים פליליים מסוכנים. "הדרך הכי טובה היא שאף אחד לא יידע מה הצעד הבא שלנו. הסודיות היא זו שנותנת לאישה את הכוח לעמוד בבית המשפט או מול המשטרה ולדעת שיש מי ששומר עליה".

הוא מציין גם את הקשר המורכב עם רשויות החוק: "לא בכל תחנת משטרה מבינים אותנו מיד. לפעמים אני צריך להפעיל קשרים אישיים כדי ששוטר ייצא ב-11 בלילה להוציא אישה מבית מלא דם, ולפעמים אני צריך להיאבק כדי שיתייחסו למטופלת בעדינות".

השפה כגשר וככלי הגנה

בסיום הראיון, התייחס אדם לחשיבות לימוד השפה הערבית עבור כל ישראלי. "אנחנו חיים פה בדו-קיום (תעאיוש), בין אם נרצה ובין אם לא. השכנים שלנו מדברים ערבית, והשפה הזו דומה לעברית וקלה ללמידה. זה כלי שמאפשר להבין מה באמת קורה סביבך".

המסר של אדם לנשים שנמצאות במצוקה

"יש תקווה. אתן יכולות לשנות את החיים שלכן ולהתחיל מסלול חדש. אנחנו כאן, עם עובדות סוציאליות וליווי ביטחוני, לכל מקרה שלא יהיה. רק צריך לקחת החלטה ורצון חזק – ואנחנו שם".