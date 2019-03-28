דוח חדש של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מצביע על היערכות לגל מחאות עולמי בין 28 ל-30 במרץ, על רקע "שבוע האפרטהייד הישראלי" ו"יום האדמה הפלסטיני" | ההפגנות מתוכננות בעשרות ערים בעולם, בהן המבורג, בורדו, ליון ווינה (חדשות)
אירועי "יום האדמה" הפלסטיני: שני חיילים נפצעו קל סמוך לקלנדיה מידוי אבנים וטופלו במקום, ילד נפצע קל מידויי אבנים בכביש 60 ופונה לבית החולים. כתב 'אל ג'זירה' הוכה על ידי מתפרעים תומכי אסד. ח"כ חנין זועבי אמרה בסכנין: "המדינה הופכת אותי לאוייב, זו מלחמה על הקיום שלנו" (חדשות, בארץ)
"בשעה 9:30 המפגינים רק החלו להיאסף במעלה הר הבופור, אך לוחמי האיסוף הקרבי כבר דיווחו על כך לכוחות בשטח. באמצעי התקשורת נמסר על אלפי מפגינים - אך בצה"ל ידעו בעזרת איסוף המידע המשובח כי מדובר ב-1500 מפגינים בלבד אשר הניפו דגלי חיזבאללה, פלסטין ולבנון ואשר לוו ב-40 אוטובוסים". אתר צה"ל חושף פרטים על "יום האדמה" שנחל כישלון חרוץ
אירועי יום האדמה מגיעים כעת לשיא בכמה מדינות במקביל: ירדן, לבנון וישראל. במחסום קלנדיה, עשרות פלסטינים מיידים אבנים ומציתים צמיגים. בצה"ל משיבים באמצעים לפיזור הפגנות. עימותים נרשמו גם בשער שכם בירושלים. במחסום קלנדיה דווח על כמה נפגעים שפונו לקבלת טיפול בבית-חולים (אקטואליה)
מערכת הביטחון בישראל בכוננות שיא לקראת צאתה לדרך של צעדת המיליון, על רקע החשש מפני עימותים אלימים עם מפגינים בגבולות. רמטכ"ל צבא לבנון ווליד סלמאן, שסייר בגבול ישראל- לבנון אמר אתמול: אנו ערוכים לתוקפנות ישראלית, מטרתנו היא להגן על האומה. פעילים: מוכנים למות כשהידים (בחדשות)
לרגל יום האדמה, אלפי מוסלמים ופעילים פרו-פלסטינים צפויים לצעוד אל עבר גבולות ישראל. פעילים תורכיים שהיו על המרמרה הצטרפו. מארגני האירוע טוענים כי מדובר יהיה באירוע שקט. האם פעילי המרמרה מתכננים פרובוקציות? רמטכ"ל צבא לבנון: נגיב לכל תוקפנות הישראלית בגבול
כמעט שנה שהערבים יחד עם ארגוני שמאל בולטים בעולם מכינים בחשאי את "צעדת המיליון" האמורה לצאת מחר לדרכה, כשיעדה חציית גדרות הגבול עם ישראל. צה"ל הונחה: "אין מעבר בכל מחיר". אלפים מקרב אזרחי ישראל הערביים מתכוונים להצטרף לצעדה הגדולה (חדשות, צבא וביטחון)