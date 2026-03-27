משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות פרסם דוח חדש המתריע מפני עשרות הפגנות אנטי ישראליות הצפויות להתקיים ברחבי העולם בין 28 ל-30 במרץ, תוך שימוש בתשתיות מחאה קיימות ובמועדים בינלאומיים שנוצלו, לטענת המשרד, לצורכי הסתה ודה-לגיטימציה של ישראל.

הדוח עוסק בפעילות מחאה סביב שני מועדים מרכזיים, "שבוע האפרטהייד הישראלי", שמצוין בין 21 ל-28 במרץ, ו"יום האדמה הפלסטיני", המצוין ב-30 במרץ.

במשרד אומרים כי האירועים הללו משמשים בשנים האחרונות פלטפורמה לפעילות בינלאומית נגד ישראל, הכוללת הפגנות, אירועי קמפוסים, קמפיינים ברשת ולעיתים גם קריאות לחרמות ולסנקציות.

מהממצאים עולה כי ב-28 במרץ לבדו מתוכננות הפגנות במספר ערים מרכזיות באירופה, ובהן המבורג שבגרמניה, בורדו וליון שבצרפת ווינה שבאוסטריה. חלק מהאירועים מתוכננים להתקיים במרכזים עירוניים מרכזיים, ובכמה מהמקרים גם בסמיכות לנציגויות ישראליות או לנכסים המזוהים עם ישראלים.

לצד הערים שהודגשו בהודעת המשרד, הדוח כולל שורת מוקדים נוספים באירופה, בצפון אמריקה, באסיה ובאוסטרליה. בין היתר מופיעים בו אירועים בפריז, אתונה, מדריד, טוקיו, אוטווה, ניו יורק, איסטנבול, מלבורן, ברצלונה, אמסטרדם ומינכן. בחלק מהמוקדים צוין במפורש מרחק קצר יחסית משגרירויות, קונסוליות או אתרים המזוהים עם ישראל.

לפי משרד התפוצות, הדוח מבוסס על ניטור מתקדם של רשתות חברתיות, קבוצות פעילות ותשתיות ארגוניות, ומצביע על פעילות מתואמת של ארגונים ותנועות מחאה במספר זירות במקביל.

במשרד טוענים כי הארגונים הפועלים בשטח משתמשים בנרטיבים של "אפרטהייד" ובמסרים של דה-לגיטימציה כלפי מדינת ישראל כדי להניע פעולות מחאה רחבות.

עם זאת, לפי המשרד, מרבית האירועים המסומנים בדוח אינם מוגדרים בשלב זה ברמת סיכון גבוהה. לצד זאת הודגש כי ניסיון העבר מלמד שגם הפגנות שמוגדרות מראש כבעלות סיכון נמוך או בינוני עלולות להסלים בהמשך לביטויי הסתה אנטישמיים ואף לאירועי אלימות.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, אמר כי הדוח מצביע על היערכות נרחבת להפגנות אנטי ישראליות ברחבי העולם, וכי "ארגוני טרור משתמשים בארגוני חברה אזרחית להסית את האזרחים במדינות אירופה ולייצר גלי אנטישמיות ודה-לגיטימציה של מדינת ישראל". לדבריו, ישראל תמשיך לפעול יחד עם שותפיה בעולם כדי להגן על קהילות יהודיות ולהיאבק בתופעה.

מנכ"ל המשרד, אבי כהן סקלי, אמר כי היכולת לזהות מראש מוקדי פעילות, להבין מי עומד מאחוריהם ולמפות את היקף ההשפעה היא קריטית. לדבריו, המשל"ט הלאומי של משרד התפוצות ממשיך לפעול באופן שוטף לניטור, לניתוח ולהתרעה מוקדמת על מגמות אנטישמיות ופעילות דה-לגיטימציה ברחבי העולם, במטרה לתמוך בארגונים ובקהילות יהודיות ולספק תמונת מצב עדכנית בזמן אמת.