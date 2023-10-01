השבוע בתוכנית: תקצוב הטיסות לאומן וסערת העריקים בגבולות | ישראל פרוש רציני "שהוא ישרוף את המדינה" | המספרים מאחורי הגיוס לחטיבה החרדית | האם ה'שבבניקים' שהתחילו לצוץ בכלי התקשורת אומרים את מה שגדולי הדור הורו? | ולסיום, האם רודפים את הדרייברים רק בגלל שהם חרדים? | צפו (דבר השבוע)
לפני שנה בדיוק החליט נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לצאת למלחמה באוקראינה שאת סופה אנו עדיין לא יודעים • במשדר המיוחד הבאנו קולות היישר מהבונקרים המבוצרים לצד עיתונאים שהיו בשטח • וגם: האם סיומה של המלחמה נראה באופק? • צפו במשדר (בעולם)