לצעיר חרדי עדיף להיות דרייבר או חייל, והאם אנו בעד מלחמה מול הרשויות? | צפו

השבוע בתוכנית: תקצוב הטיסות לאומן וסערת העריקים בגבולות | ישראל פרוש רציני "שהוא ישרוף את המדינה" | המספרים מאחורי הגיוס לחטיבה החרדית | האם ה'שבבניקים' שהתחילו לצוץ בכלי התקשורת אומרים את מה שגדולי הדור הורו? | ולסיום, האם רודפים את הדרייברים רק בגלל שהם חרדים? | צפו (דבר השבוע) 

תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע באולפן: יוסי חיים - רדיו 'קול חי' אריק בידר - משרת במילואים ופעיל חברתי ואלי גוטהלף מנכ"ל אתר החדשות JFeed ישראל. במסגרת התוכנית עלו הנושאלים הבאים:

אומן ותקצוב: לקראת ראש השנה תשפ"ו הממשלה הקצתה 10 מיליון ש"ח למעבר דרך מולדובה, בעקבות דרישות תשתיות. האם תקצוב כזה מוצדק, או שזו העדפה מגזרית?

פורוש הציע מתווה וח"כ יצחק גולדקנופף ביקש להרחיב את המתווה גם לחסידי חב"ד ולחסידויות נוספות (סקווירא, באבוב, וויזניץ). צה"ל מתנגד, והיועמ"שית עלולה לסכל – האכיפה בנתב"ג תוגבר. ומה באמת יקרה?

גיוס חרדים וחטיבת חשמונאים: שמועות על קושי במילוי מכסות גיוס חרדים – צה"ל הוציא 10,000 צווים ראשונים (עד 14,000 עד סוף 2025), אך רק כ-400 התייצבו, ו-70 התגייסו. חטיבת חשמונאים (החרדית הראשונה) מפרקת חלק מהסגל הפיקודי למחזור החדש עקב מחסור במתגייסים. הרמטכ"ל הנחה תוכנית אכיפה, כולל פקודות מטכ"ל להתאמות רוחניות.

הרב זילברשטיין הבהיר: "מי שפירסם בשמי שמותר לחלל שבת להימנע מגיוס – חלם חלום; מי שנשר מהתורה צריך להתגייס למסלולים כמו נצח יהודה".

שלושה בחורים שראיינו בערוץ 12 גרמו נזק תדמיתי? או רק אמרו את מה שהרבנים הורו.

עוד בפאנל על עבודה חרדית וסאגת הדרייברים. צפו.

