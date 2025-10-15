כיכר השבת
חרדי וצבא? | ריאיון

הלוחם החרדי משתף בשירות הצה"לי | "סיימתי מסכתות תוך כדי לחימה" • צפו  

בראיון לאולפן "כיכר השבת" משתף הרב אדיר אלמושנינו את חוויית השירות שלו בצה"ל, בריאיון הוא מספר על האתגרים הפיזיים והמנטליים לצד האתגר הרוחני | אלמושנינו מדגיש שאין כאן הוראה לרבים וכי כל אחד יעשה כפי הוראות רבותיו | צפו בריאיון המלא (חדשות חרדים)

צפו בריאיון המלא עם רב הגדוד

תוכנית '', בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

, רב מלווה בגדוד החרדי נצח יהודה, מספר על הדרך שבה החיילים מצליחים לשלב שירות צבאי מאתגר עם שמירה על זהותם הרוחנית.

הרב גדל במשפחה חרדית באשדוד, עבר תקופת משבר בגיל ההתבגרות וחזר למסגרת ישיבתית. בגיל 18 החליט להתגייס לגדוד נצח יהודה, שמאפשר שמירה על הרוחניות לצד שירות מקצועי. הכשרה אינטנסיבית של שמונה חודשים דורשת חיילים לשלב את הקושי הפיזי עם לימוד תורה ותפילות.

נצח יהודה משתייך לחטיבת כפיר והחיילים מצטיינים ביחס לגדודים אחרים. הרב מדגיש: "חייל שמתפלל ולומד תורה יוצא עם רוח אחרת. השילוב בין רוחניות לעשייה צבאית נותן אמון עצמי ויכולות יוצאות דופן."

הרב ליווה חיילים מהגיוס ועד השחרור, מעניק ליווי אישי ותמיכה מקצועית לצד חיזוק רוחני. הוא מציין שחוויות כמו קבלת שבת עם כל החיילים יוצרות חוויה רוחנית משמעותית שלא חוו בישיבה.

לסיום, הרב מסכם: "נצח יהודה לא רק מגונן על עם ישראל, אלא גם בונה את החיילים כאנשים שלמים, עם ערכים, משמעת ואחריות. השילוב בין מקצועיות לרוחניות הוא מתכון מנצח, והחיילים יוצאים עם כלים לחיים ומסגרת שמעצימה אותם בכל תחום."

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

