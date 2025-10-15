תוכנית 'דבר ראשון', בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

הרב אדיר אלמושנינו, רב מלווה בגדוד החרדי נצח יהודה, מספר על הדרך שבה החיילים מצליחים לשלב שירות צבאי מאתגר עם שמירה על זהותם הרוחנית.

הרב גדל במשפחה חרדית באשדוד, עבר תקופת משבר בגיל ההתבגרות וחזר למסגרת ישיבתית. בגיל 18 החליט להתגייס לגדוד נצח יהודה, שמאפשר שמירה על הרוחניות לצד שירות מקצועי. הכשרה אינטנסיבית של שמונה חודשים דורשת חיילים לשלב את הקושי הפיזי עם לימוד תורה ותפילות.

נצח יהודה משתייך לחטיבת כפיר והחיילים מצטיינים ביחס לגדודים אחרים. הרב מדגיש: "חייל שמתפלל ולומד תורה יוצא עם רוח אחרת. השילוב בין רוחניות לעשייה צבאית נותן אמון עצמי ויכולות יוצאות דופן."

הרב ליווה חיילים מהגיוס ועד השחרור, מעניק ליווי אישי ותמיכה מקצועית לצד חיזוק רוחני. הוא מציין שחוויות כמו קבלת שבת עם כל החיילים יוצרות חוויה רוחנית משמעותית שלא חוו בישיבה.

לסיום, הרב מסכם: "נצח יהודה לא רק מגונן על עם ישראל, אלא גם בונה את החיילים כאנשים שלמים, עם ערכים, משמעת ואחריות. השילוב בין מקצועיות לרוחניות הוא מתכון מנצח, והחיילים יוצאים עם כלים לחיים ומסגרת שמעצימה אותם בכל תחום."

