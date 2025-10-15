הרב אדיר אלמושנינו משמש כרב הצבאי של גדוד נצח יהודה בצה"ל. הוא נשוי ומתגורר באזור המרכז. במסגרת תפקידו, הרב אלמושנינו מלווה את החיילים החרדים המשרתים בגדוד ומספק להם מענה הלכתי ורוחני.

כרב צבאי בגדוד נצח יהודה, הרב אלמושנינו ממלא תפקיד מרכזי בשילוב החיילים החרדים בצה"ל תוך שמירה על אורח חייהם הדתי. הוא מסייע בפתרון סוגיות הלכתיות ייחודיות המתעוררות במהלך השירות הצבאי ומהווה דמות רוחנית משמעותית עבור החיילים.

גדוד נצח יהודה, בו משרת הרב אלמושנינו, הוא אחת היחידות הקרביות המובילות בצה"ל המיועדת לחיילים חרדים. הגדוד מאפשר לחיילים לשלב שירות צבאי משמעותי עם אורח חיים חרדי מלא, תוך הקפדה על כשרות מהודרת, זמני תפילה וקביעת עיתים לתורה.

הרב אלמושנינו פועל רבות לחיזוק הקשר בין הציבור החרדי לצה"ל ולהגברת המודעות לחשיבות השירות הצבאי בקרב הציבור החרדי. פעילותו מסייעת ביצירת מסגרת המאפשרת לחיילים חרדים לשרת בצה"ל מבלי לוותר על אורח חייהם.