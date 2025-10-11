כיכר השבת
מתיחות בצפון ובאיו"ש

בשבת: צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון וחיסל מחבל בג'נין

צה"ל תקף בליל שבת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בהן אוחסנו כלים הנדסיים ששימשו לשיקום תשתיות טרור. מדובר צה"ל נמסר כי התקיפה בוצעה באמצעות חיל האוויר בהובלת פיקוד הצפון. בנוסף, במהלך פעילות מבצעית בג'נין, חיסל כוח מסיירת צנחנים מחבל שהשליך לעברו מטען. אין נפגעים לכוחותינו (צבא)

לוחמי מילואים בכוננות בגזרות השונות (צילום: דובר צה"ל)

תקף בליל שבת, בהובלת פיקוד הצפון ובסיוע חיל האוויר, תשתיות של ארגון הטרור בדרום לבנון. לפי הודעת דובר צה"ל, במוקדי התקיפה אוחסנו כלים הנדסיים ששימשו את חיזבאללה לשיקום תשתיות טרור ברחבי האזור.

בצה"ל הדגישו כי חיזבאללה ממשיך בניסיונות לשקם את תשתיות הטרור שלו בלבנון, תוך כדי סיכון חיי אזרחי לבנון ושימוש בהם כמגן אנושי. עוד נמסר כי הימצאותם של הכלים ההנדסיים והפעילות הארגונית באזור מהוות הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

במקביל, במהלך פעילות מבצעית בעיר , שבחטיבת מנשה, השליך מחבל מטען לעבר כוח מסיירת צנחנים שפעל במרחב. הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל.

לפי דובר צה"ל, אין נפגעים לכוחותינו.

הפעילות בג'נין והתקיפות בדרום לבנון מצטרפות לשורת מהלכים ביטחוניים שמבצע צה"ל בימים האחרונים בגבול הצפון ובמרחב יהודה ושומרון, לנוכח העלייה במתיחות הביטחונית במקביל למגעים המדיניים להפסקת אש בעזה.

