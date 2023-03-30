זוג הורים תושבי פ"ת, נעצרו בחשד שזייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם, תוך הצגת מצג שווא, זאת לצורך קבלת קצבאות 'ילד נכה', ובנוסף זייפו מסמכים נוספים עבור עשרות משפחות | העצור - "רב מוכר במרכז ובמקביל סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד" ואשתו גננת | מעצרם הוארך (חדשות)
הורים לילדים הסובלים מבעיות התנהגות קשות ומבקשים לקבל גמלה מביטוח לאומי בגין השגחה, נדרשים להוכיח בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי שהילד לא הולך לבד לביה"ס. מי שהולך לבד נחשב למי שאינו זקוק להשגחה ולא יקבל גמלה (חוק ומשפט)
כאשר ילד מגיע לגיל שלוש ועדיין לא אומר יותר ממילים ספורות, או מדבר בצורה משובשת מאד - ייתכן שהוא סובל מבעיה בתקשורת המילולית המקנה לו זכאות לקצבה בביטוח הלאומי. עו"ד שרונה תגר על הזכויות של הילדים עם קשיי שפה ותקשורת (חוק ומשפט)
הורים רבים אינם מודעים לזכויות המגיעות להם בעבור ילדיהם. עו"ד שרונה תגר מגלה זכויות שמסתתרות באותיות הקטנות של תקנות ילד נכה במוסד לביטוח לאומי * לגדל ילד נכה בכלל ובישראל בפרט זו לא משימה פשוטה בכלל. הצרכים המיוחדים, ההוצאות הרבות, הקשיים ואטימות המערכת יוצרים קושי רב. (חלק א')