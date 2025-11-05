פרשיית הונאה בהיקף של מיליוני שקלים נחשפה על-ידי המשטרה, הביטוח הלאומי ורשות המיסים, במסגרתה נעצרו זוג הורים תושבי פ"ת, אשר על פי החשד, זייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם, תוך הצגת מצג שווא, זאת לצורך קבלת קצבאות 'ילד נכה'.

לפי החשד, העצורים אף זייפו מסמכים בשיטה דומה עבור עשרות משפחות נוספות אשר עשו במסמכים המזויפים שימוש לקבלת קצבאות "ילד נכה".

לפי המשטרה, העצור הוא "רב מוכר במרכז ובמקביל סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד".

ראשיתה של הפרשה, ממידע שהצטבר באגף החקירות בביטוח הלאומי שהעלה חשד כי בני הזוג בשנות ה-30 לחייהם, קיבלו במרמה קצבאות "ילד נכה", באמצעות זיוף מסמכים רפואיים המצביעים לכאורה על אוטיזם ושימוש בהם תוך הצגת מצג שווא ביודעם כי אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק וחלקם ללא לקות כלל. עפ״י החשד, בני הזוג ביצעו פעולות אלה גם עבור משפחות נוספות רבות.

שוטרי יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז, יחד עם חוקרי הביטוח הלאומי ופקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, ניהלו במשך כשנה חקירה סמויה משותפת, במהלכה הצליחו כאמור לחשוף הונאה בהיקף מיליוני שקלים בלקיחת קצבאות 'ילד נכה'.

עם התפתחות החקירה הסמויה, עלה החשד ששני החשודים המרכזיים, אחד מהם רב מוכר במרכז וסגן מנהל בית ספר לצרכים מיוחדים ורעייתו גננת, גייסו הורים שהיו מודעים לכך שילדיהם אינם עומדים בתנאים לקבלת קצבה, והגישו עבורם בקשות כוזבות תוך זיוף מסמכים רפואיים, חוות דעת מקצועיות וטפסים שנחזים להיות חתומים על ידי אנשי מקצוע מוכרים.

עוד עלה מהחקירה עד כה כי החשודים קיבלו ולקחו מההורים את הקודים האישיים והפרטיים בביטוח הלאומי ופעלו בשמם באמצעות הזדהות במערכת הממוחשבת של הביטוח הלאומי, הגישו בקשות בשם המשפחות, תוך שימוש במסמכים מזויפים ובתיאום עם גורמים נוספים, כאשר עבור כל תיק גבו החשודים עשרות אלפי שקלים ממשפחות שנטלו חלק פעיל במרמה, בידיעה שמדובר בפעילות לא חוקית.

בהתאם לתשתית הראייתית שנאספה בשלב החקירה הסמויה, השבוע, הבשילה החקירה ועברה לשלב הגלוי, במסגרתה בלשי יחידת ההונאה של מחוז מרכז עצרו את בני הזוג - בחשד שקידמו על פי החשד, יחד עם הורים וילדים, הונאה רחבת היקף, שכללה זיוף מסמכים, מצגי שווא וקבלת מיליוני שקלים במרמה.

החשודים ומעורבים נוספים נחקרו במשרדי הונאה מרכז בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, שימוש במסמך מזויף, מרמה והפרת אמונים.

בסיום החקירה הובאו בפני בית משפט השלום בפ"ת ולבקשת המשטרה מעצרה של החשודה הוארך עד מחר (6.11.25) ושל החשוד עד ליום 9.11.25. החקירה נמשכת.