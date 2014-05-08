הצלם קובי שירה מספר בריאיון מטלטל ל'כיכר השבת', על המצוקה של הקהילה היהודית: "הם לא יוצאים מהבתים, מפחדים שאם ימכרו את הנכסים – המשטר יחסל אותם | "אבא אמר עליי קדיש, הוא ידע שסיכוי שאמות בדרך", סיפר על הבריחה מהתופת והפחד המצמית של יהודי איראן | שירה מסביר גם מדוע הוא מאמין שהפעם ניסיון ההפיכה הוא "אל-חזור"? | צפו בריאיון (דבר ראשון)
למעלה מ-60 שנה אחרי שנחתם הסכם השילומים עם גרמניה, רק עתה יזכו פליטי השואה, המכונים "ילדי טהרן", לקבל את חלקם. בשנת תש"ג, הגעתם של "ילדי טהרן" עוררה סערה רבה והייתה לאחת מנקודות המחלוקת הראשונות בין העולם החרדי לרשויות המדינה. העוול הגשמי תוקן עתה, העוול הרוחני ימתין להכרעה