בעוד המתח בין ישראל, ארה"ב ואיראן מגיע לשיאו בשנת 2026, קל לשכוח שבלב טהרן ובערים נוספות ברפובליקה האסלאמית, נמצאים אלפי יהודים שחיים בתוך "סיר לחץ" שאינו פוסק. בראיון מיוחד באולפן לתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס ויוסי סרגובסקי, אירחנו את קובי שירה, יהודי שעלה מאיראן ומחזיק עד היום בקשרים הדוקים עם הקהילה שם, כדי להבין מה באמת עובר על אחינו שנותרו מאחור.

"עומדים בין הפטיש לסדן"

"המצב שם הוא פאניקה מוחלטת", מספר שירה: "היהודים פשוט לא יוצאים מהבתים. דיברתי לפני יומיים עם חבר בקבוצות הוואטסאפ שאני מנהל עם יהודים באיראן. הם עושים שיחות דרך מדינות שלישיות כמו שוויץ או ארה"ב כדי לא להיתפס. המסר שלהם ברור: 'תתפללו עלינו'".

לדבריו, הקונפליקט של יהודי איראן הוא כפול ומכופל: "הם נמצאים בין הפטיש לסדן. אם הם יעשו את הטעות הכי קטנה, המשטר יאשים אותם שהם 'ציונים' ומשתפי פעולה. מצד שני, אם הם לא ילכו עם הזרם של האוכלוסייה המקומית, השכנים יגידו להם ביום הדין: 'לא הייתם איתנו'. זה מצב של חוסר ודאות ברמה הקשה ביותר".

המסע הרגלי והקדיש של האבא

כששירה נשאל על האפשרות לעזוב, הוא חוזר אחורה למסע האישי שלו. בגיל 16 הוא ברח מאיראן ברגל, דרך פקיסטן ואפגניסטן – אזורי השליטה המסוכנים של הטאליבן.

"אבא שלי עשה עליי קדיש כשעזבתי", הוא משחזר ברגע של התרגשות. "בגבולות האלה אי אפשר לדעת אם תחזור או אם תגיע בכלל ליעד. היום, הבריחה קשה פי כמה. המשטר עוקב אחרי כל תנועה. מאז אירועי הביפרים בלבנון, הם בודקים כל כוס מים אם יש בה רעל. אם יהודי מנסה למכור את הבית שלו כדי לעזוב, המשטר מסמן אותו מיד ב-200 עיניים: 'לאן אתה הולך? מה השארת מאחור?'. מי שמוכר נכס – הלך עליו".

הפעם זה שונה: "אנשי הבזאר קמו"

שירה, שמכיר היטב את המנטליות האיראנית, טוען כי הפעם מדובר בנקודת אל-חזור עבור שלטון האייתוללות. בניגוד לסבבי המחאה הקודמים שהובלו על ידי צעירים, הפעם משהו עמוק יותר קרה.

"עד היום ההורים השתיקו את הילדים שלהם כי פחדו מהמשטר", הוא מסביר. "אבל הפעם ההורים הם אלו שקמו. 'אנשי הבזאר', הסוחרים שמחזיקים את הכלכלה של איראן, אלו שתמיד שתקו כדי לא לספוג קנסות – הם אלו שמובילים עכשיו. כשהמפרנסים קמים, הצעירים באים אחריהם. זה נזק שהמשטר לא יכול לתקן".

התחזית: לא טילים, אלא רחפנים ומבצעים מבפנים

למרות הדיווחים על התחממות והכנות לתקיפה אמריקנית, שירה מעריך שהמערכה לא תיראה כמו שרבים מדמיינים. "איראן של היום היא במצב של רצון 'להתאבד', הם הולכים על כל הקופה. אמריקה לא רוצה טילים בכל העולם, ולכן לדעתי לא יהיו התקפות מטוסים מסיביות".

אז מה כן? "אני מאמין שזה יבוא מבפנים. יש המון 'חיילים שקטים' בתוך איראן. פתאום יקומו שם אלף רחפנים שיורידו את הראשים של השלטון אחד-אחד. ככה מפרקים משטר כזה, לא עם פצצות מהשמיים".

את הראיון סיים שירה בנימה של תקווה: "כשהדברים ייפתחו והשלטון ייפול, אני מזמין אתכם איתי לסיור באיראן. המלונות שם עוד זולים, בדקתי".