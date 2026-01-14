בריאיון לאלי גוטהלף בכיכר FM מציג ד״ר איתן רגב מהמכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית נתונים שמטלטלים את השטח: צניחה חדה ברכישת דירות מאז זינוק הריבית, 70% מהמשפחות נערכות לשכירות, ירידה בילודה לשפל של כמעט 40 שנה, ותחזית מעודכנת שמורידה את ״תרחיש השליש״ ל-20%-22% בלבד עד 2065 (כיכר FM)
ראיון עם ד"ר ישי וייל על נס החנוכה שהתרחש לעיוור בבית החולים שערי צדק | האם חרדים משתמשים באינטרנט לצורכי פנאי | מדוע בחורי ישיבות מעשנים | פינת ההלכה האקטואלית עם הרב סיני | איזה מגיש צלל עם כרישים ולאיפה נעלמה העניבה של משה (אקטואלי)
נתונים שהוצגו ב"אקונומיסט" שופכים אור על חיי הקהילה החרדית בלונדון: כמחצית מתושבי סטמפורד היל מתגוררים בדיור ציבורי, רק 15 אחוזים עובדים. הפרופ' ג'פרי אלדרמן: "בעבר החרדים היו בשולי האוכלוסיה והיוו רק מראה אקזוטי, כיום זה השתנה לחלוטין". שליש מילדי היהודים מתחת לגיל 5 - חרדים (עולם, חרדים)
"מה לנו כי נלין? לי יש שני ילדים. אצלם, הדתיים, בכל בית יש שבעה־שמונה ילדים, אז באופן טבעי הם תופסים את מקומם הראוי בהולכת הדברים. כן, אני עצוב" אמר ברקאי בראיון שקיים בסוף השבוע עם כתבת עיתון 'הארץ'. ועל נתניהו: "חלק מהיחס של התקשורת אליו הוא בלתי ראוי"