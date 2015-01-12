כחודשיים לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע על הקמת ועדה מייעצת שתבחן מחדש את פעילותה ומעמדה של תחנת גלי צה"ל, השר כ"ץ חתם הבוקר על כתבי המינוי להקמת הוועדה | בראש הוועדה יעמוד האלוף (במיל') יפתח רון-טל, לצד אלעד מלכא, ד"ר דליה זליקוביץ, יונתן בן חמו ושרה העצני-כהן | הוועדה תגיש את המלצותיה בתוך 50 יום (תקשורת)
לפי הרפורמה המתוכננת בחברת החשמל, מתחילת השנה הקרובה, יבוטלו ההטבות לעובדי החברה והם לא יקבלו חשמל בחינם. עלות הרפורמה: כ-6 מיליארד ש"ח שיוחזרו לחברה בשנים הקרובות. בנוסף מעריכים בחברת החשמל כי בשנת 2020 ייצרו בחברה רק כ-60% מהחשמל בישראל (כלכלה, בארץ)
נציגי משרד הביטחון וח"כים דתיים נפגשו עם ראש עיריית נצרת-עילית, המודאג מהשתלטות הערבים על העיר היהודית ודנו בדרכים לעצירת התופעה. ח"כ אורי אריאל אריאל שטח בפני המשתתפים מספר אפשרויות לעידוד ההגירה לעיר, כגון הבאת גרעינים של משפחות ממגורשי גוש-קטיף (פוליטי-מדיני)