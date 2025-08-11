כחודשיים לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע על הקמת ועדה מייעצת שתבחן מחדש את פעילותה ומעמדה של תחנת גלי צה"ל, השר כ"ץ חתם הבוקר (שני) על כתבי המינוי להקמת הוועדה. זאת על רקע המציאות הביטחונית החדשה שנוצרה מאז פרוץ המלחמה ובצל הביקורת הרחבה מהצד הימני של המפה הפוליטית על נטייתה של התחנה.

בראש הוועדה יעמוד האלוף (במיל') יפתח רון-טל. יתר חברי הוועדה הינם אלעד מלכא, ד"ר דליה זליקוביץ, יונתן בן חמו ושרה העצני-כהן. הוועדה תגיש את המלצותיה בתוך 50 יום.

"מיניתי היום את הוועדה לבחינת מעמד גלי צה"ל על מנת שתגיש לי בתוך 50 יום המלצות ביחס לעתיד התחנה. הבהרתי מראש שאינני מוכן שהמצב הקיים יימשך - ומה שהיה לא יהיה", אמר השר כ"ץ.

הוא הדגיש כי "גלי צה"ל הוקמה ע"י ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם, ולשם כך הוקצו לה משאבים רבים על חשבון מערכת הביטחון, וגם חיילים שמשרתים בתחנה במסגרת שירותם הצבאי, במקום במסלולי שירות אחרים בהם נדרשים חיילות וחיילים, ולא כבמה להשמעת דעות אישיות שרבות מהן תוקפות את צה"ל וחיילי צה"ל עצמם".

לדברי השר, "הדבר העיקרי שעל הוועדה לבחון הוא האם תחנת גלי צה"ל ממלאת את ייעודה המקורי והאם יש הצדקה, בפרט כיום לאור לקחי המלחמה הממושכת אותה נושאים על גבם בגבורה חיילי הסדיר והמילואים, לשמר את המסגרת הקיימת. ועדות רבות עסקו בנושא בעבר וגם המליצו המלצות שלא יושמו. בפעם הזאת בכוונתי לגבש עמדה ברורה וגם לוודא שתבוצע - כפי שעשיתי בתחומים רבים בעבר.