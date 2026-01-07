כיכר השבת
בצל המבצע המשטרתי הנרחב

נתניהו בסיור בנגב: "אנחנו באים להחזיר את הנגב למדינת ישראל"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך סיור בנגב המערבי יחד עם שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר הביטחון ישראל כ״ץ | נתניהו מסר: "אנחנו באים להחזיר את הנגב למדינת ישראל. זה אומר התיישבות בקנה מידה שלא הכרנו, וזה אומר הסדרה גם לתושבים הבדואים, אבל זה אומר בראש ובראשונה - החזרת חוק וסדר. נביא פרויקט לאומי להחזיר את המשילות לנגב" (בארץ)

נתניהו בנגב (צילום: קובי גדעון / לע"מ)

ראש הממשלה  קיים היום סיור ביטחוני ומדיני מקיף בנגב המערבי, יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ והשר לביטחון לאומי , כחלק ממהלך לאומי להשבת המשילות, חיזוק ההתיישבות ומיגור הפשיעה בדרום.

במהלך הסיור ביישוב רביבים ובאזור ביר הדאג’, קיבלו השרים סקירה מגורמי הביטחון, בהם מפכ״ל המשטרה וראש השב״כ, על תפיסות אמל״ח, סיכול הברחות נשק ופעילות נגד רחפנים חוצי גבול. בהמשך הוצגה תוכנית חומש ממשלתית לצמיחה דמוגרפית ופריסה התיישבותית מסיבית, בדגש על פיתחת ניצנה והגבולות המזרחי והמערבי.

נתניהו אמר: "אני פה עם השר לביטחון לאומי ושר הביטחון, יחד עם המפכ"ל, יחד עם סגן הרמטכ״ל, יחד עם ראש השב״כ, עם נציגים של משרדי הממשלה, למטרה אחת - אנחנו באים להחזיר את הנגב למדינת ישראל.

זה אומר התיישבות בקנה מידה שלא הכרנו, וזה אומר הסדרה גם לתושבים הבדואים. אבל זה אומר בראש ובראשונה - החזרת חוק וסדר. הנגב משתולל. אנחנו נרסן אותו, והתחילה פעולה חשובה של משטרת ישראל בשילוב כוחות אחרים. כדי לרסן אותו אנחנו צריכים להבין, שהאיום הפלילי והאיום הבטחוני מתמזגים זה בזה. עם רבבות כלי נשק, עם רחפנים שחוצים גבולות ואיומים אחרים.

לכן אנחנו נביא פרויקט לאומי להשגת כל המטרות האלה, אבל בראש בראשונה - להחזיר את המשילות לנגב. אני מודה לשרים, אני מודה למפכ״ל ואני מודה גם לראש השב״כ. אני מודה לך שר הביטחון וסגן הרמטכ״ל, שנרתמתם למשימה הזאת. אנחנו נצליח פה כפי שהצלחנו בכל הדברים האחרים שלקחנו על עצמנו. משימה לאומית ראשונה במעלה, ביקור ראשון שלי כראש ממשלה למטרה הזאת, ראשון מיני רבים".

בן גביר הדגיש כי מבצע “סדר חדש” מסמן סוף לעשורים של הפקרות, וכי מדינת ישראל היא בעלת הבית בנגב. שר הביטחון כ״ץ הוסיף כי עצירת הברחות הנשק היא אינטרס ביטחוני עליון, וכי חיזוק ההתיישבות הוא קו ההגנה הראשון של המדינה.

נתניהו בנגב עם השרים כץ ובן גביר (צילום: קובי גדעון / לע"מ)
