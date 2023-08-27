כחודשיים לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע על הקמת ועדה מייעצת שתבחן מחדש את פעילותה ומעמדה של תחנת גלי צה"ל, השר כ"ץ חתם הבוקר על כתבי המינוי להקמת הוועדה | בראש הוועדה יעמוד האלוף (במיל') יפתח רון-טל, לצד אלעד מלכא, ד"ר דליה זליקוביץ, יונתן בן חמו ושרה העצני-כהן | הוועדה תגיש את המלצותיה בתוך 50 יום (תקשורת)
הממשלה צפויה לאשר הבוקר את הצעת שר המשפטים יריב לוין להקים ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת פגסוס, שתבחן את השימוש בתוכנות רוגלה על-ידי המשטרה | היועמ"שית והשב"כ מתנגדים להקמת הוועדה ובמשטרה מאיימים בגל התפטרות (חדשות, פוליטי)