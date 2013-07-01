בשורה אדירה לשוחרי הספר היהודי: יריד החסידות הגדול לשנת תשפ"ו יתקיים השנה במתכונת ענק כפולה • היריד הפיזי יתקיים בבנייני האומה בירושלים בימים נפרדים לגברים ולנשים, ובמקביל יריד דיגיטלי ענק באתר 'ספרי אור החיים' • המבצעים? חסרי תקדים: 5 ספרים ב-100 ש"ח ומגוון עצום של ספרי יסוד, חב"ד וילדים
רבנים, ואישי ציבור השתתפו אמש (ראשון) ביומו הראשון של יריד הספרים הנערך על-ידי עיתון "המבשר" בירושלים ובבני-ברק. במרכז היריד: תערוכת תמונות מספריית שניאורסון שהושבה למוזיאון היהודי במוסקבה על-ידי נשיא רוסיה לפני מספר שבועות • הצלם אלי סגל תיעד (עיתונות)