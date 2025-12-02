יריד ספרי החסידות מבית אור החיים- הרגע שלך לעצמך במחירים מיוחדים ( צילום: חיים טוויטו )

ההמתנה הסתיימה, והשנה הבשורה כפולה ומכופלת: יריד ספרי החסידות, האירוע המרכזי של עולם הספר היהודי, חוזר ובגדול. השנה, המארגנים החליטו להנגיש את אוצרות הספרים לכל בית בישראל בשני ערוצים מקבילים, המאפשרים לכל אחד ואחת לבחור את הדרך הנוחה להם להתחבר למעיין החסידות.

החוויה: חגיגה של תורה בבנייני האומה המוקד המרכזי יהיה כמובן היריד הפיזי והמסורתי, שיתקיים באולמות הפאר של בנייני האומה בירושלים. אלפי מטרים של מדפים עמוסים בכל טוב, אווירה מרוממת של "דיבוק חברים" ומפגש בלתי אמצעי עם אלפי כותרים חדשים ועתיקים.

היריד הגדול נפתח, זה הזמן להתחדש בספרים לכל השנה במחירים שלא תמצאו כל השנה ( צילום: חיים טוויטו )

היריד בבנייני האומה יתקיים בהפרדה מלאה, עם ימים ושעות מיוחדים לגברים ולימים נפרדים לנשים, כדי לאפשר קנייה ביישוב הדעת.

הנוחות: היריד הדיגיטלי באתר 'ספרי אור החיים'

לצד החגיגה בירושלים, רשת "ספרי אור החיים" מביאה את היריד לכל נקודה על המפה. במקביל ליריד הפיזי, יתקיים יריד חסידות דיגיטלי באתר הרשת. כל המבצעים, הקטלוג העשיר והכותרים הנדירים יהיו זמינים להזמנה מהירה בלחיצת כפתור, עם משלוח עד פתח הבית, לנוחותם של תושבי הפריפריה ואלו המעדיפים לרכוש מהכורסה בבית.

המחירים: שוברים את השוק

בין אם תבחרו להגיע לבנייני האומה ובין אם תרכשו באתר, תיהנו ממחירם שטרם נראו כמותם:

מבצע הדגל: 5 ספרים ב-100 ש"ח בלבד!

מגוון רחב: 4 ספרים ב-100 ש"ח.

ספרי איכות: 3 ספרים ב-100 ש"ח.

כולם מגיעים - יריד החסידות יצא לדרך- עשרות אלפי מוצרים במחירים שלא יחזרו ( צילום: חיים טוויטו )

הקטלוג השנה כולל את מיטב ספרי "אבות החסידות", ספריית חב"ד ענפה, ספרות מכל חצרות הקודש, וכן אגף ענק וצבעוני של ספרי ילדים, משחקי חסידות ומתנות יודאיקה.

זמני הפתיחה בבנייני האומה

היריד בבנייני האומה יפעל על פי לוח זמנים מוקפד להפרדה מלאה:

ימים סגורים לנשים בלבד: בימים שלישי ורביעי השבוע (י"ב-י"ג כסלו, 2-3/12) ובשבוע הבא (י"ט-כ' כסלו, 9-10/12).

שעות הפתיחה: ברציפות מהשעה 11:00 בבוקר ועד 01:00 בלילה

ימים סגורים לגברים בלבד:

יום חמישי, י"ד בכסלו (4/12): הפתיחה הגדולה! 11:00 בבוקר - 02:00 בלילה.

מוצ"ש, ט"ז בכסלו (6/12): 20:00 בערב 02:00 בלילה.

יום ראשון, י"ז בכסלו (7/12): 11:00 בבוקר - 01:00 בלילה.

יום שני, י"ח בכסלו (8/12): 11:00 בבוקר - 01:00 בלילה.

הציבור מוזמן להגיע, להתרשם ולהתחדש באוצרות הרוח של עולם החסידות בירושלים או באתר "ספרי אור החיים".