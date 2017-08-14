כבר בימים הראשונים של אירועי ׳חבורת תרי"ג׳ גדשו עשרות אלפי ילדים והורים את בנייני האומה, בחגיגה השנתית של חבורת תריג עם מופעים מלאים מפה לפה | בפעילות סגן ומ״מ ר״ע י-ם צביקה כהן, ילדי ירושלים זכו לכרטיסים מסובסדים | צפו בתיעוד המלא (חרדים)
אלפים התכנסו במוצאי שבת האחרון בבנייני האומה בירושלים לכנס השקת קמפיין הבחירות של תנועת ש"ס. הצהרות פוליטיות כמעט ולא נשמעו על הבמה אך מילים טובות על נציגי התנועה, נשמעו לא אחת. צפו בכתבת וידאו מסכמת מהאירוע ובה גם העקיצה של הרב שלום כהן ועימות קטן עם המאבטחים (חדשות)
בתנועת ש"ס ממשיכים לחמם מנועים לקראת הבחירות: במוצאי שבת הקרוב ישתתפו אלפי פעילים מהתנועה בכינוס בחירות ראשון בבניני האומה בירושלים. בתנועת ש"ס מקווים שההצלחה תשחזר את עצמה ולכינוס אכן יגיעו המונים. בתוך כך: דרעי ממשיך בסבב המינויים וממנה מנהלי מחוזות ב'מטה יום הבוחר'