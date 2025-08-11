עשרות אלפי משתתפים במופעי חבורת תרי"ג בבין הזמנים

מופע חבורת תרי"ג ( צילום: חיים טוויטו )

כמדי שנה בימי בין הזמנים, פסטיבל מופעי הקיץ של חבורת תרי"ג הגיע לבנייני האומה עם 12 מופעי ענק במשך 3 ימים עמוסים וגדושים, כאשר בכל יום מתקיימים 4 מופעים וכ-2,500 איש בכל מופע.

לאחר היום הראשון של סדרת המופעים, בהפקה מביטים בסיפוק על ההצלחה המסחררת. "זאת החגיגה השנתית של 'חבורת תריג', ואנחנו מתרגשים לקראתה כל שנה מחדש״, אומרים יוצרי חבורת תרי"ג. ״אנחנו שמחים לפגוש את הילדים והמנויים של 'תריגניק' - המגזין החודשי של תריג, יחד עם עוד הרבה משפחות וילדים נוספים שאוהבים את ההרפתקאות של החבורה". דוד פדידה, מפיק המופע מצטרף לדברים ומוסיף: "מעבר לבמה שגודלת משנה לשנה השנה שמנו דגש באופן מיוחד על תוכן איכותי וחינוכי שיביא ערך מוסף לילדים״. עיריית ירושלים נרתמה גם השנה למען ילדי העיר ובפעילותו של סגן ומ״מ ראש העיר צביקה כהן, סבסדה העירייה את הכניסה במחיר מוזל לתושבי ירושלים. המפיקים מספרים על ההצלחה הגדולה, "הציבור מצביע ברגליים, אנחנו צופים שיגיעו כמדי שנה כ-30 אלף איש. ועדיין נותרו כרטיסים בודדים למופעים האחרונים, רוצו לאתר לרכוש ובואו בהמוניכם לחווית תרבות בלתי רגילה בציבור החרדי. כאשר מלבד המופע, המשפחות שמגיעות יכולות ליהנות בדרך לבמה גם ממתחמים מיוחדים לילדים״.

מופעי תרי"ג ( צילום: חיים טוויטו )

העלילה השנה מתארת מסע מותח המתחיל בין סמטאותיה הציוריות של צפת העתיקה. אבן מסתורית שמתגלה תחת גלי ההריסות שנותרו מרעש האדמה הגדול שולחת את ילדי החבורה למשימה לאומית שנועדה להציל את יהודי העולם - אך מזימה מרושעת של חוליית חות’ים מאיימת להכשיל את התכנית. ילדי תריג מתחמשים באמונה ויוצאים למרוץ נגד הזמן אך שעון העצר המתקתק וקרני לייזר מסוכנות מעמידים אותם בסכנת חיים חמורה. האם יעמדו במשימה?!

אלמנט נוסף ומרגש שהתווסף השנה במתחם הוא קיר המדמה את הכותל המערבי שבו עשרות אלפי הילדים מדביקים פתקים עם קבלות טובות שקיבלו על עצמם לזכותם של החטופים שיחזרו במהרה בעז״ה, לרפואת הפצועים ולע״נ החללים.

מפיקי המופע מדגישים את החשיבות שההפקה רואה בלכבד את הילדים, "היינו יכולים להשקיע כעשרה אחוז ממה שיש כאן על הבמה וכנראה שהיו נהנים לא פחות, אבל חשוב לנו לכבד את הקהל שלנו ולתת לו את הטוב ביותר שאפשר".

