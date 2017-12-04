בשורה אדירה לשוחרי הספר היהודי: יריד החסידות הגדול לשנת תשפ"ו יתקיים השנה במתכונת ענק כפולה • היריד הפיזי יתקיים בבנייני האומה בירושלים בימים נפרדים לגברים ולנשים, ובמקביל יריד דיגיטלי ענק באתר 'ספרי אור החיים' • המבצעים? חסרי תקדים: 5 ספרים ב-100 ש"ח ומגוון עצום של ספרי יסוד, חב"ד וילדים
האודיטוריום הענק של בנייני האומה רעד פעמיים מהשמחה הגדולה של האירוע • האמנים אברהם פריד, יונתן רזאל, אריאל זילבר וישי ריבו סחפו את הקהל • המונים מילאו עגלות בספרי היריד, הנמכרים במחירים חד פעמיים • היום יימשכו האירועים לנשים ותלמידות (חסידים)
על פי ההערכות, למעלה מ-60,000 איש צפויים להשתתף ב'שבוע אירועי החסידות' שייערך בשבוע הבא בבנייני האומה לרגל 'חג הגאולה' י"ט כסלו, יום גאולתו של הרה"ק בעל התניא זיע"א ממאסרו • הגאון רבי יואל כהן, ה'חוזר' האגדי של כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, יגיע ארצה במטרה לרומם את המוני המשתתפים • אמן הזמר החסידי אברהם פריד, לצד אמנים נוספים, בהתוועדות חסידית סוחפת • וגולת הכותרת: ביריד הגדול בהיסטוריה התורנית - יימכרו אלפי כותרים של ספרי החסידות במחירים סמליים • כל הפרטים (חסידות)