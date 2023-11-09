הערב הסתיים, כולם אמרו שהיה נפלא ויפה, תם
הטקס. אני ואלעזר שטפנו, ארגננו, תקתקנו את הבית, וישבנו יחד לסכם את האירוע
הרב מערכתי שהיה בביתנו. אבל ראיתי שאלעזר מנחם לא מרוצה, אני מכירה
אותו די טוב (משפחה, מגזין)
"תכבדי אותנו ותני לנו לעשות את העבודה. תתנהגו אלינו בכבוד" - התחנן הסדרן בפני חברת הכנסת דבי ביטון מ'יש עתיד', באחת הסערות שהתרחשו הבוקר (שני) בוועדת החוקה; ח"כ משה סעדה, ניגש ללחוץ את ידו של הסדרן | צפו (כנסת)
לכל אדם חשוב שלא יפגעו בכבודו, והוא רגיש יותר לפגיעה בכבודו, מאשר לפגיעה בגופו או בכספו. פגיעה כספית או פיזית יותר קל לתקן. כשפוגעים בנפש קשה לעצור את הדימום // מאמר מיוחד מתורתו של רבי נחמן זי"ע (יהדות)
המלך בשדה. מסביב כל הקולות קוראים לנו להתקרב, להשתנות. הרבנית חדוה לוריא בטור מיוחד: מה צריך לעשות? איך מתחברים ומתקשרים לאבא שלנו? איך מרימים את האבן הכבדה למרומי הארמון? סימני שאלה רבים ותשובה אחת בטור מרגש במיוחד. עופו עליו.
נושא האהבה הוא נושא שמדברים בו רבות. אם אין אהבה אזי אין כלום, כך אומרים לפעמים. אך הדבר החשוב יותר מרגשות שחולפים ומשתנים זהו הכבוד.
הכבוד הוא הכלי העיקרי שמסייע לבני זוג לצלוח משברים. איך משמרים את האהבה על ידי הכבוד? (זוגיות)
מהו הכבוד כשלעצמו? האם הוא דבר חיובי או שלילי? האם זה תלוי במינון, כמו שמידות מסוימות הכרחיות במינון קטן אך הריבוי בהם הוא אסור? * מצד אחד נדרש מאיתנו להיות "בורח מן הכבוד" אך מאידך "איזהו מכובד- המכבד את הבריות". וא"כ צ"ב, אם המושג כבוד הוא כל כך שלילי, מדוע אנו כן מחויבים לכבד את האחר?