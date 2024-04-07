הצבא האמריקאי ביקש מהתעשייה להצעות לפיתוח מערכות לייזר רב־עוצמה להגנה נגד כטמ״מים.
בשלב הראשון נבחנת רכישה של כ-20 מערכות ניידות — גם על גבי כלי רכב טקטיים וגם על מטוסי תובלה.
המטרה: יירוט מדויק, מהיר וזול של רחפנים בשדה הקרב המודרני (צבא וביטחון, בעולם)
חיזבאללה שיגר אמש טיל קרקע-אוויר לעבר כלי טיס מאויש מרחוק מסוג "זיק" מדגם הרמס 450 של חיל האוויר שפעל בשמי לבנון, כתוצאה מכך הכלי נפגע ונפל בשטח לבנון | צה"ל מסר כי "האירוע מתוחקר" והחיזבאללה מיהר לפרסם סרטון של הפלת הכטמ"מ (צבא)
סרן נ׳, מפעילת כטמ״ם בטייסת 161 של חיל האוויר, מספרת בריאיון מיוחד לישי כהן על העבודה עם ה'זיק', כלי טייס מאוייש מרחוק, שפועל במלחמה מול חמאס בעזה ומול מחבלי חיזבאללה בלבנון | זיהוי המחבלים והאיומים, שיתוף הפעולה עם הלוחמים בשטח האש והחיסול המדויק • הריאיון מבסיס חיל האוויר (צבא)