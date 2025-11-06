הפנטגון הציב בשבועות האחרונים את לייזר ההגנה במרכז התכנון: בהודעה רשמית פורסמה בקשת מידע לתעשיות הביטחוניות לבחינת רעיונות וטכנולוגיות למערכות נשק מבוססות אנרגיה — לייזרים רבי-עוצמה שיוכלו להתמודד במהירות עם איומי כלי-טיס בלתי מאוישים.

המהלך מהווה שלב ראשון בתכנית רחבה שמטרתה להטמיע יכולות הגנה מבוססות אנרגיה בשורות הכוחות, והצבא מתכוון להתחיל פריסות ראשוניות כבר בשלהי 2026.

לפי מסמכים המתארים את הבקשה, בשלב הראשון נבחנת אפשרות לרכישת כ-20 מערכות שיותאמו לפריסה ניידת — על גבי כלי רכב טקטיים קלים וכן כהתקנות ניידות שניתן להעביר במהירות על גבי מטוסי תובלה מסוג C-17 לאזורים שונים.

היתרון שבמערכות לייזר ברור בעיני מקבלי ההחלטות: יירוט מיידי, דיוק גבוה ועלות תפעול נמוכה ביחס לירי טילים קינטיים כנגד איומים קטנים כמו רחפנים. במציאות של גלי התקפה המוניים, כאשר אויבים מפיצים שיגורי כטמ״מים בזמנה ובמרוכז, היכולת להפעיל כלי שקט וזול יחסית לכל שיגור הופכת לאטרקטיבית מבחינת חיל האוויר והכוחות הקרקעיים.

התעשייה נדרשת להציג חבילה מלאה: מקורות הספקת אנרגיה, מערכות קירור, קליבריזציה אופרטיבית, יכולות אינטגרציה לרשת־לחימה וכן יכולות תחזוקה ותפעול בשטח. הדרישה מדגישה כי המערכות יצטרכו לפעול בתנאי סביבה משתנים — חום, אבק, גבהים — ולהתמודד עם תרחישים של מטרות מהירות, קטנות ומרובות.

גורמים צבאיים בצוותי התכנון מציינים כי מדובר בשלב ראשון — RFI הוא רק פתח לאיתור רעיונות וטכנולוגיות — וכי תהליך הפיתוח וההטמעה עלול להימשך שנים, בהתאם להתקדמות ובדיקות שדה. יחד עם זאת, קיים דחף אסטרטגי להאיץ את התהליך: במערכות מודרניות כטמ״מים מתחדשים במהירות והיקפי ההתקפות עלולים להעמיס על מערכי ההגנה הקיימים.

המגמה להשתלטות על שוק הנשק האנרגטי נרקמת בשנים האחרונות ברחבי העולם: מדינות מובילות משקיעות בפיתוח לייזרים והתקני אנרגיה להגנה אקטיבית — בין אם להצבה על כלי שיט, כלי קרקע או פלטפורמות אוויריות. פנטגון רואה במערכות אלה כלי מרכזי להקטנת עלויות הקו הראשון ולהגדלת גמישות תגובה מבצעית.