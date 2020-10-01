האקרים פרו-פלסטינים הצליחו לפרוץ למערכות הכריזה בארבעה נמלי תעופה בארה"ב ובקנדה, והשמיעו מסרי תמיכה בחמאס ומשפטים בוטים נגד ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב טראמפ | האירועים וגרמו להשבתות זמניות בנמלים ולפתיחת חקירות בעניין | עד כה, אף ארגון לא נטל אחריות למתקפות (תעופה, בעולם)
תושבים, קחו דוגמה? זה מה שקורה כשעיריית כפר-סבא מצפצפת על רגשותיהם של הציבור שומר המצוות ומקיימת אירוע של חילול שבת המוני. עכשיו, התושבים מתלוננים על אזעקת השבת המסורתית שהציב הרב רפאל הלפרין. ומה אומרים על-כך בעירייה? הפרטים (בארץ)