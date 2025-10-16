אירועים חריגים התרחשו שלשום (שלישי) בארבעה נמלי תעופה בארה"ב ובקנדה, כאשר האקרים פרו-פלסטינים הצליחו לפרוץ למערכות הכריזה ולהשמיע מסרי תמיכה בחמאס ומשפטים בוטים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ. האירועים וגרמו להשבתות זמניות בנמלים ולפתיחת חקירות ביטחוניות מקיפות. עד כה, אף ארגון לא נטל אחריות למתקפות.

נוסעים בנמל התעופה הבין-לאומי האריסבורג שבפנסילבניה תיעדו את ההודעה החריגה שנשמעה במערכת הכריזה. ההודעה כללו ניסוחים בוטים נגד טראמפ ונתניהו. מקרים דומים דווחו גם בשלושה נמלים בקנדה – בקלונה ובוויקטוריה שבמחוז קולומביה הבריטית וכן בווינדזור שבאונטריו.

בהודעה בנמל בפנסילבניה נאמר בין היתר: "לשחרר את פלסטין, ההאקר הטורקי סייבר איסלאם היה כאן". המסרים שודרו שוב ושוב במשך 10 דקות עד שמערכת הכריזה נותקה. דובר רשמי של נמל התעופה אמר כי לא נכללו בהודעה איומים ישירים, אך התוכן עורר בהלה ובלבול בקרב הנוסעים.

דובר נמל התעופה האריסבורג, סקוט מילר, מסר כי "משתמש לא מורשה הצליח לגשת למערכת הכריזה ולהשמיע הקלטה לא מאושרת". לדבריו, "המסרים היו פוליטיים בלבד ולא כללו איומים ישירים. המערכת נותקה מיד והמשטרה פתחה בחקירה". הוא ציין כי בזמן התקרית, טיסה אחת הייתה בתהליך העלאת נוסעים – המטוס נבדק מחשש לפריצה רחבה יותר, אך לא נמצאו בעיות ביטחוניות והטיסה המריאה כרגיל.

חוגגים מאה: חברת התעופה האמריקנית חושפת את העיצוב המיוחד למטוס הדגל איציק אברהם | 14:15

גם בקנדה דווח על תקריות דומות: בנמל התעופה קלונה ההאקרים הצליחו להשתלט גם על מסכי תצוגה בשדה ולהעלות כרזה בה נראה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס לשעבר, מוחמד דף לצד דובר חמאס לשעבר, אבו עוביידה.

"נפרץ על ידי מוטריף סייבר אסלאם, ישראל הפסידה במלחמה, חמאס ניצח במלחמה באופן מכובד, אתה חזיר דונלד טראמפ", נכתב בכרזה. ההאקרים השמיעו שירים של חמאס במערכת הכריזה, דבר שגרם לבהלה בשדה ולעיכוב של חלק מהטיסות ממנו.

בוויקטוריה דווח כי "תקלה בתוכנת ענן" אפשרה שידור של הודעה לא מורשית. בווינדזור נמסר כי המסכים והמערכת "הושבתו ונוקו" בתוך דקות. במשרד התחבורה הקנדי מסרו כי הם "עובדים בשיתוף פעולה עם רשויות הביטחון והאכיפה כדי לוודא שלא נגרם נזק ביטחוני ולמנוע תקריות דומות בעתיד".