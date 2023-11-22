בית המשפט המחוזי קבע כי חשיפת פרטי תובע במסמך שהוגש בהליך פומבי אינה פגיעה בפרטיות אף אם הפרסום נעשה ברשת החברתית| השופט ביטל פסק דין קודם שחייב את המפרסם בפיצוי של 10,000 שקלים וקבע כי "התובע בחר להגיש את פרטיו ביוזמתו" ולכן הפרסום מותר (בארץ)
בנט, שפצח בסבב תביעות דיבה כנגד רבנים ועיתונאים שדיברו וכתבו נגדו בתקופת כהונתו הקצרה כראש ממשלה, הגיש תביעת ענק כנגד הרב יוסי מזרחי שטען שאמו של בנט אינה יהודייה, ובית המשפט מחק את התביעה, לבקשת עו"ד יוסף ויצמן, בגלל סיבה טכנית. בנט: "התביעה תתנהל כסדרה" (משפט)
בפני בית הדין הוגשה תביעה לבטל את הסמכות של בית הדין לדון בתביעת רכוש מזונות ומשמורת הילדים שנכרכה בתביעת גירושין, שהוגשה בפני בית הדין. פסיקת בי"ד מלמדת שהדבר בסמכותו. טור משפטי מעו"ד יהושע דוב פלדשטיין (חוק ומשפט, שיווקי)
המאבק עולה שלב: חסידות סלונים הכינה כתב תביעה נגד יואב ללום יו"ר עמותת "נוער כהלכה" בגין הוצאת דיבה. ללום טען אמש, כי חסידות סלונים מקבלת תקציבים מארגון "הקרן לידידות" הנתמכת על-ידי גורמים נוצריים ברחבי העולם. בחסידות סלונים פנו לקבלת היתר הלכתי לפנות לערכאות. פרסום ראשון (חרדים)