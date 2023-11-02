אמן הרוק הכבד - "לוחם השם" בסינגל חדש אותו כתב והלחין למצב בישראל - "חיילים בלילה". הלחן והמילים של היוצר מאחורי הפרויקט הייחודי -דב הלפרן. שימו לב ל"דו קרב" בין הגיטריסט ג'ון פרקינז והכנר החשמלי עקיבא וקס (סינגלים וקליפים)
אמן המטאל הייחודי "לוחם השם", בסינגל חדש מאלבום הבכורה שיוצא בקרוב ממש- "Soldiers In The Night". המילים והלחן של דובי הלפרן כשהפעם מתארחים בקליפ נגן הכינור החסידי עקיבא וקס והגיטריסט ג'ון פרקינס (סינגלים)
סינגל בכורה ל"לוחם השם" אמן רוק כבד יהודי, ז'אנר שכמעט ולא קיים במחוזותינו. אם אתם אוהבים רוק כבד, הסינגל החדש "המלחמה הזו" שנכתב בהשראת התהילים, נותן מענה יהודי גם למוזיקה כזו/ מילים, לחן ועיבודים: דובי הלפרן (סינגלים)