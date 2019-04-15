קרב האשמות בין סמוטריץ לגפני | התקדמות במשא ומתן לשחרור החטופים | מחאת החסידים נגד מעצר תלמידי ישיבות | גבול פרוץ בקו התפר ואזהרת עיריית מודיעין עילית | טראמפ על המלחמה באוקראינה | דרמה בבית המשפט בפרשת יונתן אוריך (היום ב'כיכר')
בתיעוד שהגיע למבזק "כיכר TV" נראה ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן תוקף בחריפות את הרב דוד סתיו ("הראש המנוול, רצה להיות רב ראשי" והרב אריה שטרן ("בא לעקור את השמיטה". גם יאיר לפיד הותקף: "העז פנים הכי גדול של הדור". עוד במבזק: ש"ס מאבדת את התמיכה בפריפריה. כל החדשות (חרדים)