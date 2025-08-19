"היום בכיכר" - משה מנס עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

1. עימות סוער בממשלה סביב התקציב

מתיחות חריפה פרצה בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ליו"ר יהדות התורה משה גפני, על רקע תקציב 2025 שצפוי להתאשר היום בממשלה. התקציב, בהיקף של כ-31 מיליארד שקלים נוספים, כולל קיצוץ של כ-800 מיליון שקלים בתוכנית "אופק חדש" לחינוך החרדי.

למה אי אפשר להשתמש בכסף? האם בגלל בגץ? בגלל המלחמה? כך או הכספים תקועים ולא ניתן להעבירם למורים החרדיים. גורם במשרד האוצר אומר לנו עשינו מה שאפשר לשחרר: בשס יודעים את זה, גפני מתעקש לא לרדת לפרטים.

גפני האשים את סמוטריץ' בסיוע ל"משפטנים רשעים" ותקף את הקיצוץ, בעוד סמוטריץ' השיב בזעם: "אני לא עובד באיומים, אל תדברו על מצוקה כשהציבור שלי ממלא בתי עלמין". גפני הודיע כי יהדות התורה תשקול את הצבעתה על תקציב הביטחון בכנסת לאחר התייעצות עם גדולי התורה. יו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף, הוסיף כי מפלגתו תתנגד להגדלת התקציב למשרד השרה סטרוק, בטענה שהקיצוץ בחינוך החרדי נעשה לטובת "יעדים לא ברורים".

2. התקדמות במשא ומתן לשחרור החטופים

גורם מדיני בכיר התייחס היום לתשובת חמאס החיובית להצעה המתוקנת לעסקת חטופים, שהועברה דרך קטאר ומצרים. ישראל ממשיכה לדרוש שחרור כל 50 החטופים כתנאי לסיום הלחימה, אך הגורם לא שלל אפשרות לעסקה בשלבים. משלחת חמאס עזבה את קהיר לאחר מסירת התשובה, וצוותי עבודה ממצרים, קטאר, ארה"ב והאיחוד האירופי יתחילו בתיאומים לפתיחת מעבר רפיח. פגישה נוספת צפויה בדוחה לאחר קבלת תגובת ישראל.

3. מחאת החסידים נגד מעצר תלמידי ישיבות

מחאה המונית נמשכת מדי ערב מול כלא 10 הצבאי, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות ואברכים בגין לימוד תורה. המחאה, בהובלת ועד פעולה א-פוליטי, כוללת השתתפות חסידויות רבות כמו גור, ויז'ניץ וצאנז. אמש זכתה המחאה לתמיכת האדמו"ר מגור, ששלח את בנו להשתתף. בין העצורים: תלמידי ישיבות כמו רפאל יצחקוב ואלעזר קופמן. הבוקר שוחררו שני עצורים, שהתקבלו בשירה וריקודים. מחאה גדולה נוספת צפויה היום ב-17:30 בירושלים, בהשתתפות מנהיגי קהילות חרדיות.

4. גבול פרוץ בקו התפר

תיעודים מדאיגים שפורסמו ב-N12 חושפים עשרות פלסטינים חוצים את גדר ההפרדה בקו התפר ללא הפרעה ומתפזרים בשטח ישראל. תושבים באזור מזהירים מפני סכנת פיגוע או מתקפה רחבה, וטוענים: "הגבול פרוץ, מאות חוצים מדי יום, ואנחנו לבד".

5. דרמה בבית המשפט בפרשת יונתן אוריך

בית המשפט המחוזי בלוד דן בהגבלות על יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, החשוד בפרשת קטארגייט. במהלך הדיון, ח"כ טלי גוטליב התפרצה, הפריעה לשופט והוצאה מהאולם. היא כינתה מאבטח "יודנראט" ותקפה את שר המשפטים יריב לוין על שתיקתו. הרשות השופטת גינתה את התנהלותה וקראה לשמור על הסדר בבתי המשפט.

6. עימות דיפלומטי עם אוסטרליה

ראש הממשלה נתניהו תקף בחריפות את ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, לאחר שבוטלה ויזת הכניסה של ח"כ שמחה רוטמן למדינה. רוטמן, שהוזמן לדבר בפני הקהילה היהודית, נחסם בטענה ל"הפצת שנאה". נתניהו כינה את אלבניזי "פוליטיקאי חלש שבגד בישראל". בתגובה, הודיע שר החוץ גדעון סער על שלילת אשרות לנציגי אוסטרליה ברשות הפלסטינית ובחינת בקשות ויזה נוספות.

7. טראמפ על המלחמה באוקראינה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בראיון לפוקס לאפשרות לסיים את המלחמה באוקראינה, והזהיר כי ייתכן שפוטין לא מעוניין בהסכם. הוא ציין כי תוך שבועיים יתברר אם יש התקדמות במו"מ, אך הבהיר כי לא ישלח חיילים אמריקנים לאוקראינה. טראמפ איים בסנקציות נוספות על רוסיה אם לא תושג התקדמות.

אלו היו כותרות המהדורה. נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולדווח לכם על כל חדש. תודה שהייתם איתנו, ערב טוב.