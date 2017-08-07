ראש הממשלה נתניהו העניק היום ראיון חריג לערוץ טלגרם ישראלי - תוך עקיפת התקשורת הממוסדת - ואמר כי לחמאס "יש שתי אפשרויות: או כניעה או השמדה, אם עניין הכניעה לא עובד, תהיה תוכנית ב' - השמדה" | נתניהו הוסיף: "אני לא יכול לפרט את לוחות הזמנים, אני מניח שיהיו דברים לא צפויים" (בארץ)
תיעוד וידאו חדש שחורך בשעות האחרונות את הרשתות החברתיות, מציג את הרגע בו לכדו כוחות המפרץ במוסול את לינדה וונזל, צעירה גרמניה בת 16 שהצטרפה לדאעש. היא עתידה לעמוד לדין ובפני דרישה להטיל עליה עונש מוות בשל חברותה במדינה האיסלאמית (חדשות)
"אוגדת הזהב" שאומנה על ידי יחידות עילית אמריקאיות החלה לצבור פרסום בעקבות תמונות לוחמיה, העוטים על עצמם מסכות מפחידות. לוחמי היחידה מתגאים ברמת אימונים גבוהה ומתרברבים כי לוחם ביחידה שווה ל-1,000 (!) לוחמי דאעש (חדשות, בעולם)