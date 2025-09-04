ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (חמישי) להתארכות המלחמה בעזה והחזרת כל החטופים שנמצאים בשבי חמאס ומיטוט ארגון הטרור שטרם הושגו, ואמר כי "הייתה עיר בשם מוסול, שעשרות מדינות הלכו לתקוף אותה. היו שם לא 30 אלף טרוריסטים, היו 3,000 וזה לקח לכבוש אותם תשעה חודשים. עזה הרבה יותר מורכבת, בנו שם מערך אורבני צפוף מאוד עם עשרות אלפי טרוריסטים, עם מלכודות אש, כלי נשק, וזה לוקח זמן".

בראיון חריג וארוך של למעלה מחצי שעה, לערוץ הטלגרם הישראלי "אבו עלי אקספרס", תוך דילוג על מערכות התקשרת הגדולות במדינה, נתניהו התייחס לשלל נושאים שעל סדר היום.

על התמשכות המלחמה בעזה אמר נתניהו כי "הייתה לנו בהתחלה תמיכה גדולה, ואחר כך אמברגו נשק. בנוסף, פעלנו כמה פעמים לחלץ חטופים. זה גורם שקיים בעזה ולא היה במוסול. לא נלחמנו רק בעזה, ביום השני של המלחמה אמרתי 'נשנה את פני המזרח התיכון'. היה לי ברור שאנחנו לא נלחמים רק בחמאס. משטר אסד, החות'ים וגם איראן עצמה".

נתניהו נשאל אם עד הבחירות הבאות לכנסת המלחמה תסתיים, כל החטופים יחזרו וישראל תחתום על הסכמי שלום נוספים. ראש הממשלה ענה: "אני לא אחשוף פה, יש לנו תוכניות גם להכריע את חמאס וגם להחזיר את חטופינו. לגבי שלום עם סעודיה, זה לא תלוי רק בנו. זה תלוי בחיסול חמאס ובסיום המלחמה. במצב כזה אני מאמין שיתפתחו כאן הזדמנויות נוספות, גם עם סעודיה וגם עם מדינות נוספות".

סרטון ההסברה של נתניהו: מביך את התובע הראשי של בית הדין בהאג דוד הכהן | 20:27

ראש הממשלה אמר עוד: "המלחמה הזו יכולה להסתיים מחר אם חמאס מניח את נשקו, מחזיר את כל החטופים, אנחנו מפרזים את עזה, ואתה יוצר כמובן שליטה ביטחונית נגד ניסיון לבנות ארגוני טרור מחדש. דבר נוסף זה לעבור לממשל אזרחי. הממשל הזה צריך להיות מנוהל על-ידי אנשים שלא מממנים טרור".

על תוכנית ההגירה מרצון של תושבי רצועת עזה, אמר נתניהו: "לפי סקרים של פלסטינים, לפחות חצי מהאוכלוסייה רוצה לצאת. ההרס בעזה נובע מהמלכודים של חמאס, לכן יש כל מיני תוכיות איך לשקם את עזה". לדברי נתניהו, "זה לא גירוש המוני, לא תוכנית המלחמה שלנו, אבל זה בהחלט יכולה להיות תוצאה של יציאה. אנשים רוצים לצאת, רק תפתח את השער".

ראש הממשלה נשאל מה קורה אם יעברו חודשים וחמאס לא ייכנע. על כך הוא השיב: "אין 'הם לא נכנעים'. יש שתי אפשרויות: או כניעה או השמדה. אני מדבר על חמאס, לא על האוכלוסייה האזרחית. אם עניין הכניעה לא עובד, תהיה תוכנית ב' - השמדה. אני לא יכול לפרט את לוחות הזמנים, אני מניח שיהיו דברים לא צפויים".

נתניהו גם נשאל האם ישנה אפשרות לסבב לחימה נוסף עם איראן, ואמר: "במשך שנים אמרתי שלא נסבול שאיראן תתחמש בנשק גרעיני ולאחרונה היה לה ניסיון להביא 20 אלף טילים בליסטיים".

לדבריו, "אנחנו מימשנו את העיקרון הזה שאמרתי. אנשים לא התייחסו לזה ברצינות, אבל אני התייחסתי לזה ברצינות. לחסל את המנהיגים שלהם, את הנייה ואחרים. חיסלנו את נסראללה ואנשים לא האמינו".

הוא הוסיף: "עשינו את מה שעשינו לאיראן, הרחקנו את האיום הקיומי הכפול של הנשק הגרעיני ואת הרעיון שהם יוכלו תוך כמה שנים להצטייד ב-20 אלף טילים בליסטיים. התגובה שלנו תלויה בהם. אני לא חושב שכדאי להם להביא את המצב הזה על עצמו".

נתניהו אמר כי יש באיראן "כמיהה להשתחרר מהעריצות השלטון, אבל בסוף זה תלוי בהם. יש הרבה סדקים, הרבה ערעור של המשטר".