לא מעט אנשים מתלבטים בשאלה איך למזג את הבית בצורה שתשלב נוחות מקסימלית עם עיצוב נקי | האם להציב מזגן עילי בכל חדר בנפרד, או לבחור במערכת אחת מרכזית שתהפוך את כל הבית לחלל אחיד ונעים? | מזגן מיני מרכזי מציע פתרון מיזוג שלם, כזה שמצליח גם לשמור על טמפרטורה נוחה בכל פינה בבית, גם לייצר שקט וגם להעניק לבית מראה מעוצב ומסודר
שוק המזגנים, שהפכו זה מכבר למוצר צריכה בסיסי, הוא השוק הרותח ביותר בישראל. וכעת, כפי שמעידים בעלי החנויות והמתקינים, הציבור דורש אותם לא רק באיכות הגבוהה ביותר – עוצמתיים ושקטים, אלא אף בכשרות בד"ץ מהדרין (צרכנות, שיווקי)
כולנו מחפשים לקבל את הטוב ביותר והחסכוני ביותר. אלא שיש פעולות שלגמרי תלויות בנו. גם אם נקנה את הטוב והנכון ביותר – שימוש לא נכון יכול לגרום לנו נזק מבחינה מקצועית וגם בתחום הכלכלי. כמו למשל בהכנת הבית לחורף (כלכלה, שיווקי)
הטמעת טכנולוגיית אינוורטר ע"י חברת אלקטרה מיצבה את מזגני אלקטרה בפוזיציה מובילה האמורה לספק מענה הולם ומועדף לציבור המהדרין והמדקדקים בהלכה. גם בין דגמי מזגני האינוורטר השונים קיימים הבדלים מהותיים (הפועלים על ידי טכנולוגיית וויסות טמפרטורה עצמאי ללא תרמוסטט) ומזגני אלקטרה הם היחידים הזוכים כעת לאישור מדעי מהמכון המדעי
הוריהן של תלמידות המגמה הספרדית בעמנואל טוענים כי שר הפנים ויו"ר ש"ס הבטיח להם מיזוג אוויר לכיתות בית-הספר. "האשכנזים יקנאו בכם" אמר להם. אלא שחודשים מאז ניתנה ההבטחה, ותלמידות המגמה מתמודדות עם חום כבד וללא מזגנים. לשכת אלי ישי: "השר יעמוד בהבטחותיו" (חרדים)