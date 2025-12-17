בתוכנית הרדיו החדשה ״כיכר FM״ תקף אלי גוטהלף בחריפות את ההורים ששכחו ילד בן 3 וחצי באוטובוס שהגיע למעבר קלנדיה, שוחח עם מיכה שולם וד״ר אליעזר היון על איך חרדים מצליחים לקנות דירות למרות המשכורות – ושמע מצביקה מור, אביו של החטוף המשוחרר איתן מור, על ההתרגשות בחנוכה ועל דבריו הקשים של אייל ברקוביץ׳ בערוץ 13
אדם שאיים להתאבד בשל מצבו הכלכלי הקשה, חזר בו מכוונתו האובדנית לאחר שיחה ממושכת עם מתנדב 'איחוד הצלה' המשמש כיועץ פיננסי. "במשך זמן רב עמדתי מאחורי הדלת וניהלתי מו"מ עם האיש, תוך שאני מציג את עצמי. הוא סרב בתוקף לקבל עזרה, אמרתי לו שרבים וטובים נתקלו בחובות וקשיים כלכליים והצליחו לבסוף להתגבר". המקרה הועבר לטיפול גורמי הרווחה ברחובות