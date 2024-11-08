כיכר השבת

עוד כתבות על מכבי תל אביב:

כותרות היום

|

"כמו ליל הבדולח"

||
117

תיעוד מרגש

||
30

צפו בתיעוד

||
2

במהלך המשחק

||
11

"אין עוד מלבדו"

||
10

בעקבות הקורונה

|

"הרגשה עילאית"

||
10

הדליקו נרות

||
11

במהלך האימון

||
10

ערב יום כיפור

||
7

קידוש ה'

||
7

'אין על מכבי!'

||
49

צפו בראיון

||
55

דיווח

||
18

לא יאומן

||
19

קידוש ה'

||
25
||
2
||
4

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר