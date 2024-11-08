נאסר על היועמ"שית להשתתף בחקירת הפצ"רית לשעבר | בעקבות העלייה בהברחות הנשק - הגבול עם מצרים יהפוך לשטח צבאי סגור | חיילי צה"ל הותקפו באוניברסיטת טורנטו | כמעט אסון - צעירה עלתה לטרמפ ונאלצה להיאבק על חייה | צה"ל תקף מטרות של חזבאללה בדרום לבנון | גופתו של הסטודנט הטנזני ג'ושוע לואיטו מולל הוחזרה לישראל |"אם אתם רואים ציוני - התקשרו לקו החם נגד הטרור" חשש מהמשחק הצפוי של מכבי תל אביב באנגליה | עונת הנדידה - עשרות אלפי עגורים נצפו הבוקר בישראל | צפו (היום בכיכר)
המהומות החלו מיד בסיום משחק כדורגל בין קבוצה מקומית לישראלית | לפי עדויות של ישראלים - האירוע היה מתוכנן: "נקלענו למארבים שתוכננו מראש" | המשטרה המקומית איבדה שליטה | ראש הממשלה מעורב: שוחח עם שר החוץ סער ועומדים בקשר עם הרשויות בהולנד | לפחות 10 ישראלים נפצעו (חדשות)
אוהדי קבוצת הכדורגל 'בית"ר ירושלים' פצחו אמש (רביעי) בשירת 'שבחי ירושלים' במהלך משחק של הקבוצה מול קבוצת הכדורגל 'מכבי תל אביב' לאחר ש'בית"ר' העפילה לגמר גביע המדינה, אחרי ניצחון 1:3 על 'מכבי תל אביב' • צפו (ציצית)
הרב יעקב גלויברמן, ממגישי פינת פרשת השבוע ב'כיכר השבת', הגיע הערב (ראשון) למגרש האימונים של שחקני קבוצת הכדורסל 'מכבי תל אביב' - וזיכה את שחקני הקבוצה, המאמן עודד קטש והיו"ר שמעון מזרחי, בתקיעת שופר ודברי תורה לרגל עשרת ימי תשובה • צפו (ציצית)