כותרות היום סכנת מוות במשחק כדורגל; והצעירה שעלתה לטרמפ שהפך לסיוט | צפו נאסר על היועמ"שית להשתתף בחקירת הפצ"רית לשעבר | בעקבות העלייה בהברחות הנשק - הגבול עם מצרים יהפוך לשטח צבאי סגור | חיילי צה"ל הותקפו באוניברסיטת טורנטו | כמעט אסון - צעירה עלתה לטרמפ ונאלצה להיאבק על חייה | צה"ל תקף מטרות של חזבאללה בדרום לבנון | גופתו של הסטודנט הטנזני ג'ושוע לואיטו מולל הוחזרה לישראל |"אם אתם רואים ציוני - התקשרו לקו החם נגד הטרור" חשש מהמשחק הצפוי של מכבי תל אביב באנגליה | עונת הנדידה - עשרות אלפי עגורים נצפו הבוקר בישראל | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 19:46