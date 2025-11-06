כיכר השבת
סכנת מוות במשחק כדורגל; והצעירה שעלתה לטרמפ שהפך לסיוט | צפו

נאסר על היועמ"שית להשתתף בחקירת הפצ"רית לשעבר | בעקבות העלייה בהברחות הנשק - הגבול עם מצרים יהפוך לשטח צבאי סגור | חיילי צה"ל הותקפו באוניברסיטת טורנטו | כמעט אסון - צעירה עלתה לטרמפ ונאלצה להיאבק על חייה | צה"ל תקף מטרות של חזבאללה בדרום לבנון | גופתו של הסטודנט הטנזני ג'ושוע לואיטו מולל הוחזרה לישראל |"אם אתם רואים ציוני - התקשרו לקו החם נגד הטרור" חשש מהמשחק הצפוי של מכבי תל אביב באנגליה | עונת הנדידה - עשרות אלפי עגורים נצפו הבוקר בישראל | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • דרמה במערכת המשפטית: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה מנועה מללוות את חקירת הפצ"רית יפעת תומר־ירושלמי, בשל חשש לניגוד עניינים.
  • שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה: הגבול עם מצרים יהפוך לשטח צבאי סגור, והוראות הפתיחה באש ישונו בעקבות הברחות נשק.
  • ומשלחת ישראלית הותקפו באוניברסיטת טורונטו על ידי מפגינים פרו־פלסטינים, דלת נופצה, מספר נפצעו ו נעשה במקום.
  • צעירה בטרמפ בירושלים נאבקה על חייה, הנהג איים עליה עם כלי חד, היא נמלטה, הוא נעצר ומעצרו הוארך.
  • ג'ושוע לואיטו מולל, הסטודנט הטנזני שחטף ב־7 באוקטובר, הוחזר לישראל; שישה חללים נוספים עדיין מוחזקים ב.
  • דונלד טראמפ מאיים בפעולה צבאית חסרת תקדים בניגריה, קורא לפנטגון לתכנן מתקפה נגד טרוריסטים הרודפים נוצרים.
  • אנטישמיות בברמינגהאם לקראת המשחק בין מכבי תל אביב לאסטון וילה, שלטים קוראים לדווח על "ציונים" לקו חם נגד הטרור.
  • עונת נדידת בשיאה; יותר מ־32 אלף עגורים נצפו בדרכם מאירופה לאפריקה, שומרים על קשר ייחודי ביניהם.
  • תחזית מזג האוויר: סוף שבוע חם מהממוצע לעונה, הקלה מסוימת בחום, אך ללא גשמים צפויים באזור.
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

