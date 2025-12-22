השלט שנכתב על החנוכייה ( צילומים: JRNU )

חנוכייה ציבורית שהוצבה בצ'רניגוב, עיר בצפון אוקראינה, הופלה הבוקר (שני), זאת חנוכה, על ידי אנטישמים אלמונים. לצד החנוכייה נמצא שלט ובו נכתב: "זו לא התרבות שלנו, לכו… היהודים" - בניסוח גס.

החנוכייה הוצבה בתחילת החג - רק לאחר התנהלות ממושכת מול הרשויות המקומיות, שהעלו חששות ביטחוניים והתנגדויות שונות. לבסוף ניתן אישור, ובמהלך ימי החנוכה נערכו הדלקות ציבוריות במקום, בליווי אבטחה ובהשתתפות יהודי הקהילה. הבוקר, כאמור, היום האחרון של החג, החנוכייה כאמור הופלה ולצידה הושאר במקום מכתב נאצה, שכלל ביטויים גסים ומילות גנאי כלפי יהודים. שליח חב"ד בעיר, הרב ישראל סילברשטיין, עומד בקשר רציף עם הרשויות המקומיות בעקבות האירוע, יחד עם השליח הרב דוד רגבוי שהוביל את ההדלקות בשטח במהלך חנוכה. מוקד החירום והבטחון של אוקראינה (CWA) מטפל באירוע החמור מול השלטונות. זהו לא המקרה הראשון בתקופה האחרונה שבו הקהילה היהודית העתיקה בעיר מתמודדת עם איומים. לפני כחודש וחצי התקבלו בטלפון הקהילתי הודעות מאדם אנונימי שדרש כסף, וצירף תמונות שבהן הוא נראה מחזיק סכין, מנפנף בשטרות וחובש כיפה.

משמאל: עומדת ומאירה, מימין: מופלת ארצה

החנוכייה אחרי שהופלה

בהודעה כתב כי "לאלוקים יש את כל הכסף", ודרש להעביר סכום מסוים למספר טלפון שצירף, תוך קריאה "לקרוא תהילים". ההודעות הועברו למשטרה, אך לא ננקטו צעדים ממשיים.

הרשויות בצ'רניגוב טרם פרסמו פרטים על חשודים או מניע, אך בקהילה היהודית חוששים כי מדובר בהסלמה מדאיגה.

במקביל, בכל ערי אוקראינה נערכו מידי יום הדלקות ציבוריות, ללא אירועים חריגים. ההדלקות קיבלו אישורים מיוחדים בשל מצב המלחמה, ובהם השתתפו מידי ערב אלפי יהודים.