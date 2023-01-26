המועצה להשכלה גבוהה השלימה בהצלחה את הליך ההכרה הבינלאומי מול הפדרציה העולמית לחינוך רפואי וקיבלה הכרה מלאה וללא תנאים, המשמעות: בוגרי רפואה ישראלים יגשו לבחינות הרישוי בארצות הברית; שר החינוך קיש: "מחזק את מעמדנו נגד חרמות ודחיות בינלאומיות" (בעולם)
עולם בריאות הנפש החרדי - כמרקחה בשל החוק שנועד להכניס לימוד "טיפול באומנויות" לסמינרים - ולהוציאו מהמל"ג | אנשי המקצוע החרדיים יוצאים למאבק ובאיגוד המטפלים החרדים מזהירים | מה אומרים במשרד הבריאות? |'כיכר השבת' בסדרת ראיונות עם מטפלים ומטפלות חרדים בעלי הכשרה אקדמית (חרדים)
החוק של 'דגל התורה' להכניס לימוד "טיפול באומנויות" לסמינרים - ולהוציאו מהמל"ג, אותו סיקרנו בהרחבה ב'מגזין' הקודם - מסעיר את עולמם של אנשי המקצוע | עשרות מהם פנו כדי להסביר ממה הם חרדים כל-כך ומדוע לדעתם אין סיכוי ש'בית יעקב' יכניס מקצועות כאלו? | אלו דבריהם (חרדים)
הכתבה על "פייק המטפלים" עוררה הדים ולימדה רבים לבדוק למי הם הולכים לטיפול - כי הנזק יכול להיות נוראי | אלא שהכתבה עוררה שיח גם סביב החוק של 'דגל התורה' להכניס לימוד "טיפול באומנויות" לסמינרים - ולהוציאו מהמל"ג | האם זה טוב? יצאנו לבדוק (חרדים)